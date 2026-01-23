Escuela de Espectadores ofrece conferencia virtual sobre artes vivas

La actividad, que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), se realizará a las 18:00 de manera presencial en el local ubicado en Montevideo 1025 c/ Manduvirá (Asunción). También podrá seguirse a través de los perfiles de Facebook de Victor Sosa Traverzzi y de la Escuela de Espectadores- Paraguay.

Lea más: “Barrunto” vuelve a escena para invitar a reflexionar sobre el acoso

La propuesta está destinada a artistas, investigadores, docentes y público interesado en pensar las artes vivas desde sus cruces sensibles, políticos y conceptuales.

Adriana Urrea es filósofa de formación y ha desarrollado una trayectoria que articula el trabajo académico con la gestión cultural y la investigación. Se ha desempeñado como docente de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia.

Su trabajo de investigación aborda las dimensiones poéticas y políticas de la escucha, la voz y el olfato, así como las fuerzas transgresoras de la escritura y los desplazamientos conceptuales del pensamiento del Gran Caribe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Urrea ha acompañado además a numerosos procesos de creación artística, ha contribuido en la formación de políticas públicas para el sector cultural y ha desarrollado trabajos de investigación, curaduría y dramaturgia en el laboratorio colombiano Mapa Teatro.