“Voces por nuestra región” analizará el impacto y potencial de las industrias creativas

“Voces por nuestra región: cultura que mueve al mundo” se denomina el festival que promete reunir durante cuatro días en Panamá los sonidos, colores y voces que definen a América Latina. Entre los moderadores de este evento estará la artista y curadora paraguaya Claudia Casarino.

“Este festival parte de la base de que, cuando invertimos en cultura, invertimos en transformación social”, señalaron desde CAF. Agregaron que este evento “posiciona el arte y la creatividad como activos estratégicos para el crecimiento económico y social de nuestros territorios”.

Señalaron además que en este festival se busca demostrar que “la inversión cultural produce impacto económico medible, genera empleo creativo, fortalece industrias culturales y construye el capital simbólico que América Latina y el Caribe necesita”.

En este sentido, detallaron que las industrias culturales y creativas ya representan más del 3% del PIB (Producto Interno Bruto) en varios países latinoamericanos, la música es el género de más rápido crecimiento en el mundo y los creadores latinoamericanos dominan las plataformas con contenido que genera millones de interacciones.

El festival ofrecerá diversos paneles en torno a ocho ejes temáticos: Música que impulsa, Letras que transforman, Raíces vivas, Visiones contemporáneas, Diseño con propósito, Fábricas de contenido y plataformas digitales, Inversión en infraestructura cultural y distritos creativos y Políticas públicas para la economía creativa.

Entre los panelistas de este evento estarán Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992; Keyna Eleison, directora de Investigación y Contenido de la Bienal de la Amazonas; Jaime Abello, director general de la Fundación Gabo; Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival; Vanessa Ragone, directora de Haddock Films; el productor y representante artístico Daniel Grinbank.

También estarán Leanne Sacramone, curadora senior de la Fundación Cartier para el arte contemporáneo; la periodista mexicana Carmen Aristegui, la investigadora y curadora Ana Mallet; Joaquín Goyache Goñi, rector de la Universidad Complutense de Madrid; entre otros.

La artista y curadora paraguaya Claudia Casarino estará como moderadora de los paneles: “Las formas del paisaje. Diseño, innovación e impacto territorial” y “Experiencias culturales en la realidad virtual”.

En este último, CAF presentará sus experiencias inmersivas para promover la cultura, el conocimiento y la innovación. Los asistentes podrán explorar virtualmente la Casa de la Integración, ubicada en Asunción, y la muestra “Volver a Casa” que había sido presentada en este espacio con obras de artistas como Koki Ruiz, Carlo Spatuzza, Félix Toranzos, entre otros.

El festival se realizará como antesala al Foro Económico de Latinoamérica y el Caribe. La programación completa del festival se puede encontrar en la web caf.com, como parte del especial dedicado al foro. La transmisión se podrá seguir en vivo en el canal de YouTube @CAFenvideo.