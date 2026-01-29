Flamenco abierto: una experiencia de danza y emoción en Casa Sigilos

Casa Sigilos suma a su programación cultural de febrero una propuesta formativa centrada en el arte flamenco, entendida no solo como técnica de danza, sino como una forma de expresión integral. A partir del lunes 3 de febrero, se desarrollará Flamenco Abierto, un encuentro de siete clases que invita a acercarse a esta disciplina desde la emoción, el cuerpo y la musicalidad.

El ciclo se llevará a cabo los días 3, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero, de 19:00 a 20:30, en la sede de Casa Sigilos, ubicada sobre Palma 751, piso 1, en el Centro Histórico de Asunción. La actividad propone un espacio accesible tanto para mujeres como para hombres, sin requerir experiencia previa, con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento del flamenco sin perder profundidad ni calidad en la enseñanza.

La dinámica de trabajo parte de la idea de romper estructuras para dar lugar a la emoción y a la sensación, uniendo elementos fundamentales del baile como los pasos, los movimientos y los braceos, siempre en diálogo con el compás y la musicalidad. El recorrido incluye una aproximación al universo sonoro del flamenco —la guitarra, el cante, las palmas y la percusión— entendidos como guías del movimiento y del sentir en cada instante.

El enfoque del encuentro reconoce al flamenco como un arte completo, caracterizado por su riqueza musical, la diversidad de compases, palos y estilos, y por una relación orgánica entre músicos y bailarines. Desde esa perspectiva, las clases buscan generar una experiencia de conexión real, donde el cuerpo se vuelve parte de una rueda de intercambio artístico y expresivo.

La propuesta estará a cargo de Liz del Carmen López Fabala, profesora superior en danza española, paraguaya y clásica, con más de veinte años de trayectoria. Coreógrafa y docente especializada en baile y vestuario flamenco, ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales y cuenta con una amplia formación en Paraguay, Argentina, Brasil y España, particularmente en Sevilla y Jerez de la Frontera. A lo largo de su carrera participó en obras de danza teatro flamenco como La casa de Bernarda Alba, se desempeñó como bailarina en televisión y fue jurado en diversos concursos nacionales. Actualmente dirige el centro internacional de baile flamenco Flamencarte.

El intercambio para participar del ciclo es de Gs. 330.000 (IVA incluido). La producción está a cargo de Sigilos Teatro Experimental, con el apoyo de Flamencarte. Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al 0991 801 889.