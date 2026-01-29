Inician obras de restauración en el histórico edificio de La Recova

El histórico edificio La Recova, cuyo diseño es atribuido al arquitecto Alejandro Ravizza y que comenzó a ser construido en 1861, será restaurado en el marco del programa Tekorenda, encabezado por la Secretaría Nacional de Cultura.

Lea más: La Onamp abre la temporada 2026 del ciclo El Puerto Suena

“La Recova es, sin dudas, el puntapié inicial de las grandes obras de restauración que necesita nuestra capital. No es casual que empecemos aquí, este es un sitio emblemático, este es el nacimiento de la ciudad de Asunción, madre de ciudades”, expresó hoy la ministra de la SNC, Adriana Ortiz, durante el acto de inicio de las obras.

Añadió que La Recova es “un espacio donde se cruzan la arquitectura, el comercio, la vida cotidiana y sobre todo la memoria colectiva”, señalando además que es el primer sitio registrado en la historia del Paraguay de venta de artesanías.

“Aquí comenzaron a visibilizarse los saberes, los oficios y la creatividad de todo nuestro pueblo”, acotó. En este sentido, afirmó que el deseo es que “La Recova vuelva a ser un espacio de encuentro, de circulación, de trabajo digno y de cultura viva, dialogando con su entorno y potenciando todo el centro histórico”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El acto contó además con la presencia de la Primera Dama Leticia Ocampos, del intendente de Asunción Luis Bello, del presidente de la Cámara de Diputados, Raul Latorre, así como representantes de Itaipú Binacional, el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Claudia Grassi, en representación de los propietarios de La Recova, celebró el inicio de estos trabajos para “devolverle dignidad, sentido y proyección” a un espacio que alberga muchas historias.

“Hoy se honra una historia que se negó a desaparecer. El emblemático corredor de La Recova comienza a ponerse nuevamente de pie y, con él, una parte profunda de lo que somos”, remarcó.

Durante el evento también se hizo un reconocimiento a las familias propietarias del edificio, además de invitar a la gente a introducir mensajes en una “cápsula del tiempo” que será abierta en 2037, en el marco de los 500 años de la ciudad de Asunción.

La Arq. Silvia Rey, del programa Tekorenda, detalló a ABC que los trabajos de restauración “contemplan todo lo que es el sector público de La Recova”. Señaló que el edificio está dividido en diferentes propiedades y la única que sigue siendo del Estado es la de la Prefectura Naval de Puertos, y los demás corresponden a seis propietarios.

“La intervención y la inversión es solamente en el sector que es público, que es donde la gente circula. Es una restauración integral que contempla la recuperación de pisos originales, la restauración de los revoques, de las molduras, de la pintura”, comentó.

Agregó que están realizando la estratigrafía pictórica para poder encontrar el color original del edificio, además se hará un nuevo proyecto de instalación de la iluminación monumental, así como la construcción de veredas para adecuarlas a la accesibilidad universal.

Los trabajos de restauración alcanzarán a toda la fachada del edificio ubicado sobre la calle Colón, desde Benjamín Constant hasta Presidente Franco.

La arquitecta Rey afirmó que el cronograma de trabajo es de un año, pero requieren de una coordinación con la ANDE, las telefónicas y otras instituciones.

En cuanto al financiamiento de las obras, señaló que los recursos provienen de Itaipú Binacional y la administración está a cargo del PTI, que llevó adelante un concurso de precios. El costo de la obra es de G. 2.836.302.627 y los trabajos fueron adjudicados a la empresa Tecnicon SA.

Mudanza temporal de los negocios

La arquitecta comentó que dentro de aproximadamente dos meses, los negocios de artesanía que actualmente funcionan en La Recova se estarían mudando a los salones de la planta baja del edificio del Centro Cultural del Puerto.

“Van a haber góndolas especialmente acondicionadas para que, durante el tiempo que se desarrolle la obra, siga abierta la venta de artesanías”, comentó.

Detalló además que la primera fase se está desarrollando en el sector correspondiente a la Prefectura Naval de Puertos, donde tienen un cronograma de 4 meses de trabajo, para luego avanzar hacia la calle Presidente Franco.