Volumen dos del cómic “Ventanas Abiertas” se lanzará gratuitamente en el Puerto de Asunción

El evento lanzará esta publicación, que en sus 44 páginas refleja la amplitud y diversidad de las luchas sostenidas por diversos sectores de la sociedad paraguaya contra el autoritarismo que durante décadas azotó al país y a toda la región.

Como parte de este encuentro, las historias de Gladys Meilinger de Sannemann, Malena Ashwell, Carmen Soler, Esther Ballestrino, Coca de Lara Castro, Soledad Barrett, las Pytyvõhára de las Escuelitas Campesinas, las enfermeras del “Clinicazo”, Apolonia Flores Rotela y Guillermina Kanonnikoff, que son faros de resistencia contra la opresión y la injusticia, resonarán en las voces de jóvenes referentes durante una lectura escénica.

Tras la actividad central, se invita a continuar la celebración en el muelle donde se hará la distribución del material de manera gratuita. Además, se contará con un espacio especial para dialogar con algunas de las protagonistas de la lucha contra la dictadura. Durante la feria,ambientada con la musicalización de Dulce DJ, las infancias podrán pintar, el colectivo de ilustradoras Robusta expondrá sus trabajos y la Cochina de Nhi-Mu estará a cargo de la venta de comidas y bebidas.

El objetivo principal es generar una convivencia que permita conectar personas, especialmente mujeres, que continúan un proceso histórico en busca de un país más justo, democrático y libre.

Sobre la publicación

En estas historias y trazos se entrelazan vivencias y palabras de mujeres que, en diversas épocas, desde distintos frentes y con inquebrantable determinación, desafiaron la opresión y la injusticia de su tiempo, sin que las detuvieran ni el miedo ni las fronteras.

Ellas, marcadas por el exilio, la cárcel, la tortura y la pérdida, pero también por la coherencia y la dignidad, revelan la persistencia de una lucha contra la dictadura, que se nutre del amor y la memoria.

Las diez historias que se presentan en esta revista continúan el camino iniciado con Ventanas Abiertas, la versión esencial del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia sobre la dictadura de 1954-1989 en Paraguay. Ese documento establece de manera oficial la verdad histórica sobre las violaciones ocurridas en este periodo. Tiene el respaldo de la Ley 2225/2003. En el Cómic de Ventanas Abiertas - Volumen 2 se abordan relatos contenidos o derivados de los temas incluidos en el informe, publicado en 2008.

Estas páginas recogen las voces de las mujeres que se levantaron en las selvas, en las calles, desde la prensa o desde el arte, desde dentro y fuera del propio sistema. La clase obrera, los pueblos indígenas, el campesinado, los partidos políticos democráticos y la ciudadanía de pie que enfrentaron al régimen de Stroessner desde el primer día hasta derrotarlo. Estos diez episodios son representativos de las miles de historias individuales y colectivas de resistencia a la dictadura.

La intención de la publicación es seguir transformando la memoria en ese aprendizaje necesario para la construcción de un futuro donde la justicia y la libertad prevalezcan.