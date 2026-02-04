El mainumby despliega sus alas con el Ballet Theatre of Maryland

“Estoy súper emocionado, como hace años que quería hacer esto, quería hacer algo especial, algo que sea único y propio”, expresó Diego Sosa al hablar de esta obra que presentará junto al Ballet Theather of Maryland.

Comentó que en su búsqueda de ofrecer algo único optó por ofrecer algo característico y propio del Paraguay. Así contactó con el compositor y bailarín Edgar Torres para desarrollar la música de la obra.

“Hablamos el año pasado, como en octubre, le di la idea y para diciembre ya tenía la música completa. A partir de ahí empecé a crear la obra”, comentó.

Detalló además que los ensayos comenzaron en enero y ya tienen todo listo para presentar esta puesta que tiene un estilo de polca sinfónica, con la presencia del arpa y también de la percusión.

Cinco bailarines, tres mujeres y dos varones, interpretarán a los personajes de este cuadro coreográfico: el mainumby, la flor del mburukuja, la flor del lapacho, el árbol y el viento.

“Los vestuarios están hechos exclusivamente para la obra por el diseñador paraguayo Alfredo Gaona”, detalló Sosa, señalando que la confección se hizo en base a las ideas que tuvo e incorporan apliques de ñanduti, encaje ju, además de mucho brillo.

“Estoy muy contento por la recepción que tuvo, primeramente la música, ahora que se terminó la obra completa. El sábado pudimos hacer por primera vez con vestuario, en el estudio, para ver si había que ajustar algo y la verdad es que estoy muy contento con el resultado, muy emocionado y ya quiero que la gente vea”, acotó.

Sosa comentó que la idea del mainumby (colibrí en español), surgió de una lista de ideas que tenía, pensando en la coreografía y en la música.

“Como el colibrí es un animalito súper energético, colorido, tiene como mucho ritmo y entonces era muy fácil para pasar esa idea a música y a coreografía”, sostuvo.

En cuanto a la coreografía, Sosa detalló que la obra tendrá un estilo neoclásico. “Tiene mucha técnica clásica, pero un poco más moderno porque no es muy estructurado. Hay más movimientos del torso, las mujeres bailan en puntas, hay muchos giros, saltos y mucha magia”, detalló.

En este sentido, comentó que si bien al principio pensó sumarle el pycheche, se dio cuenta que no quedaba muy bien con el estilo. No obstante, sostuvo que sumó figuras características de la danza paraguaya como las cadenas y algunos giros.

“Por ahí están escondidos, atrapados en la coreografía”, acotó.

Diego Sosa está en el Ballet Theater of Maryland hace 11 años. Antes de mudarse a los Estados Unidos en 2014 y sumarse a la compañía en 2015, fue parte del Ballet de la Universidad del Norte y del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción.

Desde el año 2016 es uno de los bailarines principales en la compañía estadounidense, con la cual interpretó roles como Romeo en “Romeo y Julieta”, Albrecht en “Giselle” y el Príncipe de “El cascanueces”.

“En la mayoría de los ballets de repertorio conocidos mundialmente que hicimos en la compañía tuve la oportunidad de hacer el rol principal. Estoy muy agradecido siempre por la oportunidad y siento que valoran mi trabajo y esfuerzo”, expresó.

“Las alas del mainumby” tiene una duración de casi siete minutos y tras esta presentación en el Maryland Hall, Sosa buscará presentar la obra en algunos festivales.

También, afirmó, tiene deseos de poder representar la obra en nuestro país.

En cuanto a la reacción de sus compañeros al escuchar la música y trabajar en esta pieza, Sosa afirmó que “quedaron encantados desde el primer momento”.

Intercambio y formación

Diego Sosa lleva ocho años sin bailar profesionalmente en Paraguay, pero afirmó que cada vez que viene al país cursos o clases magistrales para compartir su experiencia con estudiantes locales.

Actualmente fija residencia en Washington DC, donde ha tenido la posibilidad de ver a importantes compañías como el Bolshoi, el Mariinsky, además de hacer amistad con bailarines y bailarinas de otras compañías.

En cuanto al trabajo con el Ballet Theater of Maryland, Diego comentó que las jornadas son desde las 9:00 hasta las 16:00, de martes a sábado. A la vez, imparte clases en una academia de Maryland y otra de Virginia.

En cuanto a su llegada a Maryland, el bailarín y coreógrafo señaló que se dio a partir de una beca que recibió en 2006 tras hacer un curso de verano con el Washington Ballet.

Retornó a Paraguay, pero estaba decidido a volver en algún momento a Estados Unidos.

“Volví después de diez años y en ese momento justo coincidió con las audiciones acá. Hice varias audiciones en Washington y me fui a Maryland hasta el ballet, hice la audición ahí y esa misma semana la directora me llamó y me ofreció un contrato”, detalló.

Desde entonces, comentó que tuvo la oportunidad de presentarse en distintas ciudades de Estados Unidos como Nueva York, San Francisco y otras.

Las entradas para la muestra coreográfica “Momentum: a mixed bill” se pueden adquirir desde la web balletmaryland.org, donde también están disponibles tickets virtuales que permitirán observar el espectáculo desde cualquier parte del mundo.