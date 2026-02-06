Clara Franco estrena Odelirá y celebra más de 37 años de trayectoria

El espectáculo, dirigido por Hugo Luis Robles y producción de Blue Art Paraguay, fue concebido como un show integral que conjuga humor, música y baile, con una puesta en escena pensada para recorrer el universo artístico de Clara Franco y las distintas facetas que desarrolló a lo largo de más de tres décadas de trabajo ininterrumpido sobre los escenarios.

La propuesta pone el foco en “su histrionismo, su humor característico y su vínculo con la música”, aspectos que, de acuerdo a la producción, “resultan centrales para comprender la versatilidad que consolidó su presencia en teatro, televisión y, más recientemente, en plataformas digitales”. El montaje incluye un elenco de bailarines y un equipo técnico amplio, con dirección coreográfica a cargo de Aramí Pereyra, lo que refuerza el componente visual y musical del espectáculo.

Uno de los ejes de la puesta es el regreso de personajes emblemáticos de la carrera de Clara Franco, entre ellos Hugo Eusebio y Ronchi, figuras que marcaron distintas etapas de su trayectoria y que, según señalan desde la producción, continúan vigentes en la memoria del público. Estos personajes se integran a una estructura ágil, con momentos cantados y escenas que combinan humor y emoción, en un tono celebratorio.

Desde la producción destacan que “el espectáculo busca funcionar tanto como homenaje a una trayectoria extensa como una propuesta actual, pensada para dialogar con distintas generaciones de espectadores”. En ese sentido, Odelirá se presenta como una síntesis del camino recorrido por Clara Franco y de su permanencia en la escena cultural paraguaya.

La función de estreno será hoy a las 21:00, continuando todos los viernes y sábados de febrero a la hora mencionada, y los domingos a las 20:00.

Las entradas se venden a través de Ticketea. Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 (Platea alta), G. 95.000 (Sala) y G. 110.000 (VIP). En puerta costarán G. 98.000 (Platea alta), G. 115.000 (Sala) y G. 135.000 (VIP).