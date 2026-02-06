Cultura
06 de febrero de 2026 - 07:07

Clara Franco estrena Odelirá y celebra más de 37 años de trayectoria

Clara Franco invita al público a acompañarla a celebrar su carrera con su primer unipersonal.
Clara Franco invita al público a acompañarla a celebrar su carrera con su primer unipersonal.gentileza

El Teatro Latino (Tte. Fariña c/ Iturbe) inaugura su temporada 2026 con “Odelirá”, un espectáculo creado para celebrar los más de 37 años de trayectoria artística de Clara Franco. El estreno será este viernes 6 de febrero, a las 21:00, y propone un recorrido escénico por los distintos lenguajes que marcaron la carrera de una de las figuras más reconocidas del humor paraguayo.

Por Mavi Martínez

El espectáculo, dirigido por Hugo Luis Robles y producción de Blue Art Paraguay, fue concebido como un show integral que conjuga humor, música y baile, con una puesta en escena pensada para recorrer el universo artístico de Clara Franco y las distintas facetas que desarrolló a lo largo de más de tres décadas de trabajo ininterrumpido sobre los escenarios.

La propuesta pone el foco en “su histrionismo, su humor característico y su vínculo con la música”, aspectos que, de acuerdo a la producción, “resultan centrales para comprender la versatilidad que consolidó su presencia en teatro, televisión y, más recientemente, en plataformas digitales”. El montaje incluye un elenco de bailarines y un equipo técnico amplio, con dirección coreográfica a cargo de Aramí Pereyra, lo que refuerza el componente visual y musical del espectáculo.

Uno de los ejes de la puesta es el regreso de personajes emblemáticos de la carrera de Clara Franco, entre ellos Hugo Eusebio y Ronchi, figuras que marcaron distintas etapas de su trayectoria y que, según señalan desde la producción, continúan vigentes en la memoria del público. Estos personajes se integran a una estructura ágil, con momentos cantados y escenas que combinan humor y emoción, en un tono celebratorio.

Desde la producción destacan que “el espectáculo busca funcionar tanto como homenaje a una trayectoria extensa como una propuesta actual, pensada para dialogar con distintas generaciones de espectadores”. En ese sentido, Odelirá se presenta como una síntesis del camino recorrido por Clara Franco y de su permanencia en la escena cultural paraguaya.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La función de estreno será hoy a las 21:00, continuando todos los viernes y sábados de febrero a la hora mencionada, y los domingos a las 20:00.

Las entradas se venden a través de Ticketea. Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 (Platea alta), G. 95.000 (Sala) y G. 110.000 (VIP). En puerta costarán G. 98.000 (Platea alta), G. 115.000 (Sala) y G. 135.000 (VIP).