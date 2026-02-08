Fondec abre convocatoria para destinar G. 3.450 millones a diversos proyectos culturales

Desde el pasado 4 de febrero está abierta la Convocatoria Nacional 2026 del Fondec, a través de la cual se busca financiar proyectos en siete categorías: Artes Escénicas, Música, Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Estudio y análisis sobre la cultura y las artes, Otras disciplinas y Circulación Fondec.

El llamado está abierto a ciudadanos paraguayos y residentes en el país, en carácter de personas físicas o jurídicas sin fines de lucro, que cuenten con la documentación requerida en las bases y condiciones de esta convocatoria.

Rodney Zorrilla, director ejecutivo del Fondec, afirmó que con esta convocatoria buscan “seguir llegando a todo el país a través del apoyo que nuestra institución brinda para la ejecución de proyectos culturales en las más diversas disciplinas artísticas”.

“Buscamos que la mayor cantidad de postulantes, provenientes de distintos distritos y departamentos, puedan presentar sus proyectos y, a través de su arte y su talento, contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural de cada región y, en consecuencia, de la identidad cultural del país”, añadió.

Detalló además que “este proceso fue construido a partir del diálogo con representantes de distintos sectores culturales, con el objetivo de que la Convocatoria 2026 sea lo más cercana y efectiva posible frente a las necesidades actuales de cada rama del arte”.

Desde el Fondec también detallaron que la disciplina Artes Audiovisuales contará con una convocatoria especial, que será anunciada próximamente.

En tanto, la línea de Festivales+ Movilidad tendrá una segunda convocatoria, prevista para el mes de mayo, buscando ampliar el acceso al financiamiento en estas disciplinas.

La actual convocatoria estará habilitada hasta el 2 de marzo a las 23:59. La evaluación de proyectos será del 17 al 30 de marzo, mientras que la comunicación de los proyectos seleccionados está prevista para el 15 de abril y la adjudicación está programada para el 26 de ese mismo mes.

Tanto las postulaciones, como las bases y condiciones se pueden encontrar en la web www.fondec.gov.py.

Igualmente, los interesados en conocer más de la convocatoria pueden acercarse a la nueva sede del Fondec en Cerro Corá 765 e/ Tacuary y Antequera. Además están habilitados el teléfono (021) 328-2768 y el correo electrónico recepcion@fondec.gov.py.

Líneas de financiamiento de la convocatoria del Fondec