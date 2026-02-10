ÚNico’s Ballet convoca a audición para su temporada 2026

ÚNico’s Ballet lanzó una convocatoria abierta para bailarines y bailarinas de ballet clásico, danza contemporánea y jazz, con edades comprendidas entre los 17 y 30 años. La audición está dirigida tanto a personas con experiencia profesional como a quienes se encuentren en etapa de formación, con el objetivo de conformar el elenco para la temporada 2026 de la compañía.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a unicosballet@gmail.com, en el que expresen su interés en audicionar e indiquen el o los estilos de danza que practican. Como parte del proceso de inscripción, se solicita adjuntar un currículum artístico, una fotografía tipo retrato y fotografías de cuerpo entero en poses de danza.

La audición se llevará a cabo el domingo 22 de febrero en la sede de ÚNico’s Ballet (San Carlos c/ Domingo Bañuelos). El cierre de inscripciones está previsto para el 20 de febrero. Para más información, se puede consultar el sitio web oficial www.unicosballet.com o comunicarse al número (0993) 302-394.

La compañía ÚNico’s nació en 2021, buscando ofrecer propuestas novedosas y disruptivas. El grupo ha presentado obras originales como “Golden Night”, “The Ball”, “¿A dónde van los cisnes?”, “Grandes historias de amor”, “Vidrios rotos”, “Trasdecer”, y muchas más.

