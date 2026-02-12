El escenario como espacio de memoria, denuncia y experiencia personal

Este jueves 12 de febrero a las 20:30, la Sala Piloto, ubicada en Simón de Bolívar 868, será sede de la función de La revolución del temblor, obra protagonizada por Rosa Posa Guinea y dirigida por Paola Irún.

Lea más: Fondos de Cultura 2026: financiamiento de hasta G. 20 millones para iniciativas culturales

La puesta se presenta como un unipersonal que incorpora elementos del biodrama y del teatro documental, siguiendo el recorrido personal de su protagonista a partir de un diagnóstico de Parkinson. La obra articula escenas de la vida cotidiana con información vinculada a esta enfermedad crónica, combinando recursos escénicos de carácter multidisciplinario.

Esta función se realiza antes de la gira que la obra emprenderá hacia México y tendrá una nueva presentación el próximo 19 de febrero. Las entradas pueden solicitarse contactando al número 0981 582606.

En paralelo, Barrunto continúa en cartelera los jueves de febrero en el Espacio Cultural Staudt, ubicado en Iturbe 333 esquina Mariscal Estigarribia, con funciones a las 20:30 en el sótano 2 del espacio. La obra permanecerá en escena hasta el jueves 26 de febrero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 80.000 y pueden reservarse al 0971 159 555, mientras que en puerta el precio es de G. 100.000. Para las dos últimas funciones, previstas para el 19 y el 26 de febrero, se ofrece una promoción de dos entradas por G. 150.000. El jueves 19 de febrero estará presente el autor de la obra, Mario Arietto, para encuentros con el público y la prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Escrita por Arietto y dirigida por Jorge Báez, Barrunto cuenta con las actuaciones de Noelia Ibarrola y Natalia Nebbia. La obra presenta la historia de Selene, una joven camarera de un hotel en las sierras cordobesas que denuncia por acoso y abuso sexual a Vicente, un profesor de filosofía. A partir de esta situación, la pieza aborda las dinámicas de poder y la manipulación psicológica, situando el relato en una zona de ambigüedad entre la sospecha y la verdad. La obra está recomendada para público desde los 16 años y el acceso a la sala se realiza únicamente por escaleras.

Mario Arietto, autor de la obra, es originario de Oncativo, Córdoba, donde nació en 1964. Es profesor de Filosofía, se formó en teatro en la Escuela Roberto Arlt y dirigió la Escuela Municipal de Teatro de Oncativo desde abril de 1993 hasta 2025. Es autor del libro Cuerpas Escénicas, una compilación de cinco obras para personajes femeninos, de la cual surge Barrunto.