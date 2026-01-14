Pedro Canoero cobra vida en San Bernardino con un conjunto escultórico de hierro

San Bernardino se prepara para celebrar a Pedro Canoero, el icónico personaje musical paraguayo, a través de un imponente conjunto escultórico ubicado a la vera del lago Ypacaraí. La obra es fruto de la colaboración entre José Quevedo Allende, ideólogo del proyecto, y el escultor Hugo Escobar, oriundo de Juan de Mena.

“Hace aproximadamente un año estaba paseando por las redes sociales, navegando, y en una de esas vi la entrevista que le hicieron a Teresa Parodi, en Argentina. Me impactó mucho conocer la historia de cómo surgió la canción Pedro Canoero y ese sentimiento despertó en mí las ganas de expresarlo a nivel artístico”, contó José Quevedo.

“Primero pensé en un mural, en una pintura, pero sentí que no iba a tener el impacto que puede lograr una escultura, especialmente ubicada a la vera del lago Ypacaraí. Fue entonces que, como ya conocía a Hugo Escobar, lo contacté y le comenté que tenía un proyecto para dar a conocer a Pedro Canoero, un canoero paraguayo que surgió a orillas del lago, con la magia, la pluma y la voz de Teresa Parodi”, agregó.

Hugo Escobar detalló el proceso de creación

“En efecto, yo hice la escultura Pedro Canoero, 100% de hierro. Mi colega José Quevedo Allende fue el ideólogo; juntos hicimos realidad en una obra tridimensional las letras de la afamada cantautora Teresa Parodi. Comenzamos el proyecto en julio y, con la aprobación del gobernador de Cordillera Denis Lichi (ANR) en agosto, inicié el trabajo. Me llevó cuatro meses completar la escultura del personaje principal y todos los detalles que componen el conjunto. Me sorprendió la aceptación que ha tenido la obra en una ciudad icónica, y estoy muy feliz por este logro junto a José Quevedo”, indicó el artista.

Obra hecha con sentimiento

El conjunto escultórico fue elaborado con sentimiento y diseñado pensando en su durabilidad y resistencia, aprovechando la fortaleza del hierro.

Su ubicación estratégica busca resaltar los mágicos atardeceres de San Bernardino, convirtiéndose en un nuevo punto de atracción que convoca tanto a locales como a visitantes extranjeros.

En 2023, la artista argentina Teresa Parodi reveló en una íntima entrevista que, durante su visita a Paraguay en 1983 para participar del Festival del Lago Ypacaraí, dio un paseo por el lago antes de regresar a su país, y fue en ese momento cuando conoció al canoero Pedro, de allí surgió la canción.

Ahora, la inauguración oficial de la escultura se prevé con la presencia de Parodi y estará acompañada por una actividad cultural aún sin fecha definida. Esto permitirá a los asistentes rendir homenaje tanto al legado de Pedro Canoero como a la música que inspiró su creación.

El proyecto representa no solo un reconocimiento a un personaje musical histórico, sino también un esfuerzo por consolidar a San Bernardino como un centro cultural que celebra las raíces artísticas del Paraguay y la conexión entre la música y la plástica.

