“Shakespeare Night”: una celebración escénica al dramaturgo inglés en el Teatro Municipal

El escenario del Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi) será el punto de encuentro para una travesía que pasará por algunas de las obras más influyentes de William Shakespeare. “Shakespeare Night” articula fragmentos de Hamlet, Macbeth, Sueño de una noche de verano y Romeo y Julieta en un recorrido escénico que alterna tragedia y comedia, ambición y deseo, fantasía y fatalidad.

La propuesta no se limita a una simple sucesión de escenas célebres. La dirección general de Alicia Braga apuesta a construir una experiencia teatral que dialogue con el presente, apoyada en un elenco numeroso y en un trabajo de vestuario de época que refuerza la atmósfera de cada universo dramático.

La puesta combina la intensidad emocional de los conflictos shakespearianos (el poder que corrompe, la duda existencial, el amor imposible, la irrupción de lo mágico) con recursos contemporáneos que buscan acercar estos textos a nuevas audiencias.

Con más de veinte actores en escena, el espectáculo adquiere un carácter coral que potencia los cruces entre personajes y situaciones. La convivencia de fragmentos de distintas obras en una misma noche genera contrastes y resonancias, permitiendo que el público transite desde la oscuridad introspectiva de los príncipes atormentados hasta la ligereza fantástica de los bosques encantados, sin perder la unidad estética de la propuesta.

“Shakespeare Night” se presentará los días miércoles 18 y jueves 19 de febrero, a las 20:30. Las entradas pueden adquirirse a través del número (0984) 445324.