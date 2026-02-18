Invitan a un recorrido gratuito por las Casas Bicentenario del Cabildo

El itinerario conecta cinco espacios situados en un radio cercano de alrededor de 500 metros en el microcentro.

Desde la Casa de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler” (Azara 845), el circuito continuará hacia la Casa de la Música “Agustín Pío Barrios”, en el mismo edificio. Luego pasará por la Casa del Teatro “Edda de los Ríos” (25 de Mayo 993 c/ EE.UU.); seguirá en la Casa de la Danza “Tala Ern de Retivoff” (Mcal. Estigarribia c/ EE.UU.), y culminará en la Casa de la Literatura “Augusto Roa Bastos” (México 346 c/ Mcal. Estigarribia).

La curaduría está a cargo del fotógrafo, comunicador y gestor cultural Luis Vera. El también director de la Casa de Artes Visuales explicó que el recorrido toma como eje conceptual “Che ropea guýpe” (“Bajo mis pestañas”), poema de Elvio Romero.

La metáfora propone entender el amor no solo como un sentimiento romántico asociado al 14 de febrero, sino como un acto de resguardo íntimo: aquello que se guarda bajo las pestañas se protege, se filtra a través del afecto y se convierte en memoria perdurable. Desde esa perspectiva, cada intervención artística del recorrido invita a una reflexión sobre la mirada, el vínculo y la permanencia.

Dentro de esa propuesta, en la Casa de las Artes Visuales, en el marco de la muestra “Liminal”, el doctor Rogelio Goiburú compartirá un testimonio sobre Rafaela Fillipazzi y José Agustín Potenza, identificados tras su desaparición durante la dictadura, en una intervención que enlaza memoria histórica y afecto como forma de resistencia.

En la Casa de la Música se escuchará la guarania “Che ropea guýpe”, con poesía de Elvio Romero y música de César Cataldo, interpretada por Aldana Salinas, Alejandro Ríos y Alexander Da Silva, integrantes de la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación.

El recorrido continuará en la Casa del Teatro, donde el profesor Mauro Lugo, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, dará lectura a textos clásicos sobre el amor en lengua guaraní. Más adelante, en la Casa de la Danza, la Academia Danzarina Rory presentará una propuesta que traducirá el sentimiento romántico al lenguaje del movimiento.

La jornada culminará en la Casa de la Literatura con la tertulia “Amor, pasión, vino y poesía”, que reunirá lecturas de Limpia Freret, Morena Sosa, Aníbal Saucedo Rodas, Maricruz Méndez Vall y Mónica Laneri. La gestora Celeste Galeano sumará versos de Augusto Roa Bastos y Josefina Plá, en una velada acompañada por degustación de vinos.

Las Casas Bicentenario, creadas bajo la órbita del Centro Cultural de la República El Cabildo con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Paraguay, funcionan como espacios temáticos dedicados a distintas disciplinas artísticas.

Su labor se centra en la investigación, el rescate y la difusión del patrimonio cultural, al tiempo de preservar edificaciones históricas del microcentro asunceno y fortalecer la identidad nacional a través de la memoria viva.