Del humor al drama social: teatro en Asunción e Itá este sábado

En Asunción, El Teatrario abrirá sus puertas a las 19:30 para la presentación de “Cruce caótico”, comedia dirigida por Mirtha Villalba y protagonizada por Luana Ruiz Díaz, Alexa Riveros y David Vázquez.

Lea más: Arlequín Teatro vuelve a los clásicos con “El enfermo imaginario”

La puesta propone una historia atravesada por enredos, equívocos y situaciones inesperadas en las que el amor y la confusión irrumpen en la rutina cotidiana, desencadenando una serie de acontecimientos que alteran la vida de sus personajes.

La obra construye su dinámica a partir del humor y de situaciones reconocibles, apostando a un ritmo ágil que sostiene el juego escénico entre los intérpretes. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 35.000 y en puerta G. 45.000. Las reservas anticipadas pueden realizarse escribiendo al +54 9 11 6005-1483.

Por su parte, en la ciudad de Itá, el Teatro Municipal Prof. Celso Bazán será sede de la presentación de “Acecho”, una propuesta escrita y dirigida por Alexander López que centra su eje en la prevención del grooming y el acoso digital. La obra busca generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan niños y jóvenes en el entorno virtual, al tiempo que subraya el rol de la comunidad y de los adultos en la protección y el acompañamiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El elenco está integrado por Mabel Ayala, Francisco Centurión, Sebastián Struway, Juan Ayala, Ana Colmán y Evelyn Olmedo, quienes dan vida a una historia que pone en escena situaciones vinculadas al uso de las redes y las consecuencias del acoso en línea. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 30.000 y en boletería G. 40.000. Las reservas pueden gestionarse al (0976) 108198.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De esta manera, la jornada del sábado ofrece al público dos alternativas teatrales que, desde registros distintos, amplían la oferta cultural y convocan tanto a quienes buscan una comedia de enredos como a quienes desean acercarse a una propuesta con enfoque social.