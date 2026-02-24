“Una joya en plena guerra”: el Libro de Oro y las donaciones de mujeres, en muestra histórica

La Secretaría Nacional de Cultura, a través del Archivo Nacional de Asunción, presentará la exposición “Una joya en plena guerra: Manifestaciones y donaciones patrióticas de las mujeres en el Paraguay 1864–1870”, una propuesta que reúne documentos originales sobre la participación femenina durante la Guerra contra la Triple Alianza.

La inauguración se realizará el martes 24 de febrero a las 19:00, y la muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00, en la sede ubicada en Mariscal Estigarribia esquina Iturbe, con acceso libre para el público.

La exposición pone en valor registros de donaciones de joyas y alhajas, entregas de dinero en efectivo, ganado, productos agrícolas, vestimenta y otros bienes destinados al sostenimiento del ejército y la defensa nacional. También incluye constancias del trabajo de mujeres proveedoras del Estado, ampliando la mirada tradicional centrada exclusivamente en las Residentas e incorporando la dimensión económica, social y humana de su participación en el conflicto.

Entre los antecedentes documentales se encuentran referencias a la Asamblea Americana de Mujeres, realizada el 24 de febrero de 1867 y considerada uno de los hitos más significativos de las manifestaciones patrióticas femeninas. Asimismo, se exhiben registros de mujeres que acompañaron al ejército, sostuvieron la producción agrícola en contextos de extrema precariedad y afrontaron procesos ante tribunales de guerra.

La pieza central de la muestra es el Libro de Oro, volumen ofrecido el 24 de julio de 1867 por damas paraguayas al entonces presidente Francisco Solano López con motivo de su cumpleaños. El libro reúne firmas y manifestaciones de adhesión a la causa nacional, constituyéndose en un testimonio material del compromiso público asumido por las mujeres en uno de los momentos más críticos de la contienda. Posteriormente, el ejemplar fue capturado por el ejército imperial durante la toma de Piribebuy, lo que incrementó su valor histórico y simbólico.

El recorrido incluye además materiales periodísticos de la época, como ejemplares de Cabichuí, El Centinela y Estrella, que permiten comprender cómo la prensa de guerra difundía relatos, artículos y grabados vinculados a actos considerados heroicos realizados por mujeres.

Con esta propuesta, el Archivo Nacional invita a reflexionar sobre las múltiples formas en que las mujeres paraguayas vivieron y enfrentaron uno de los episodios más determinantes de la historia nacional. La iniciativa se enmarca en el compromiso institucional con la preservación, investigación y difusión del patrimonio documental del país, promoviendo el acceso ciudadano a fuentes que permiten una comprensión más amplia y crítica de los procesos históricos.