Teresa Parodi cantará en San Bernardino para inaugurar la escultura de Pedro Canoero

Un encuentro musical al aire libre, con el atardecer del Lago Ypacaraí como escenario natural, marcará el viernes 27 de marzo la inauguración de una escultura dedicada a Pedro Canoero en la Playa Municipal de San Bernardino. La jornada contará con la participación especial de la cantautora argentina Teresa Parodi, quien interpretará, entre otras obras, su recordada canción “Pedro Canoero”, compuesta en 1983 tras una visita a Paraguay.

La artista confirmó su presencia a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción por el homenaje. “El 27 de marzo cantaré en Paraguay, a orillas del emblemático Lago Ypacaraí, en un encuentro muy especial que rinde homenaje a una de mis canciones más queridas y a ese paisaje que tantas veces me inspiró”, señaló. También destacó la inauguración de la escultura como parte central de la jornada y afirmó que espera compartir “la memoria, el canto y la identidad que nos une”.

La obra, realizada en hierro por el escultor paraguayo Hugo Escobar, fue impulsada por el artista y gestor cultural José Quevedo Allende. El conjunto escultórico representa una canoa y a un hombre de pie sobre ella, con sombrero, evocando la figura del remero que inspiró la canción. La pieza ya se encuentra emplazada en la playa y se ha convertido en un nuevo punto de atracción para visitantes.

Según relató Parodi en una entrevista concedida al programa argentino “Lo que se nos canta”, la historia de la canción se remonta a 1983, cuando viajó a Paraguay para participar en el Festival del Lago Ypacaraí. Durante esa visita realizó un paseo en bote y quedó profundamente impresionada por la presencia y la actitud de uno de los canoeros. Esa imagen la acompañó de regreso a Buenos Aires y, en el vuelo, escribió la canción que con el tiempo se transformaría en una de las más representativas de su repertorio.

Además de Parodi, el festival contará con la participación del cantante paraguayo Ricardo Flecha, la artista Chabely Fretes y la Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP). El acceso será libre, en un formato abierto que busca reunir al público en torno a la música y la memoria compartida entre Paraguay y Argentina.

La velada se proyecta como un homenaje al paisaje del Lago Ypacaraí y a la figura de Pedro Canoero, símbolo de una historia que trascendió fronteras a través de la canción y que ahora suma una presencia física permanente en la costa de San Bernardino.