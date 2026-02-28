Celebrarán el Día del Tereré con una nueva edición de Embarcate

Desde las 15:00 se habilitará la feria Embarcate, que reunirá a artesanos, emprendedores y productores locales. En esta edición especial el público podrá encontrar guampas, bombillas, termos, hieleras y otros accesorios tradicionales vinculados al tereré, además de propuestas de diseño y artesanía.

Durante toda la tarde habrá degustaciones de distintas variedades y preparados especiales, así como préstamo de equipos para quienes no cuenten con el suyo.

A las 17:00 se ofrecerá una clase gratuita de Pilates & Sunset, a cargo de MyC y LEVA, abierta a todo público. Luego, a las 18:00, el Ballet Folclórico Nacional brindará un taller de danza folclórica. Más tarde, a las 19:30, se presentará “Ritmos en conexión al tereré”, propuesta artística que celebra las raíces y tradiciones paraguayas a través del movimiento y la música.

Durante toda la jornada, el sector gastronómico ofrecerá asaditos, mandioca, choripán, empanadas, pizzas artesanales, jugos naturales y otras bebidas, en una propuesta pensada para acompañar el tradicional tereré rupa.

Además, los asistentes podrán visitar la exposición “Del río las coronas”, del Espacio Cultural Itaú —ubicado dentro del Centro Cultural del Puerto—, habilitada de 14:00 a 20:00, ampliando el recorrido cultural en un mismo predio.

La celebración pone en valor al tereré como práctica tradicional arraigada en la vida cotidiana del Paraguay. En diciembre de 2020, la UNESCO incluyó a las “Prácticas y Saberes Tradicionales del Tereré en la Cultura del Pohã Ñana” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su carácter de expresión identitaria y de saber transmitido de generación en generación.