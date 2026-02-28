Teatro en una piscina real: llega a Paraguay la obra “Subacuática”

La puesta es protagonizada por Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guadalupe Lobo, bajo la dirección de Fátima Fernández Centurión. Es una producción de Blue Art.

Lea más: Festinha desembarca en el Puerto con Só Pra Contrariar y É O Tchan

La propuesta escénica se desarrolla en un natatorio real, donde el agua funciona como espacio y elemento central de la narración. Cuatro personajes conducen al público a través de una historia en la que se enfrentan a sus miedos, deseos y desafíos, en una interacción constante con el entorno acuático. La puesta integra lo físico y lo emocional en un formato que busca generar una experiencia sensorial directa.

La obra es una adaptación teatral de la novela de la escritora argentina Melina Pogorelsky. En 2024 se presentó en Buenos Aires con Juana Viale como una de las protagonistas y realizó una segunda temporada en 2025. En Paraguay contará con seis funciones y capacidad limitada, con el objetivo de mantener un formato íntimo en el espacio del natatorio.

La historia aborda temas como el duelo, el amor, la resiliencia y las nuevas formas de habitar los vínculos. “Es un desafío y un placer desde todo punto de vista. No podría encasillar esta obra en un género porque atravesamos todos”, expresó la directora Fátima Fernández Centurión sobre el proyecto.

Las funciones se realizarán los sábados y domingos de marzo a las 19:30 en el Natatorio de la Escuela de Educación Física de las FFAA (Avda. Gral. Santos 258 esquina Marcos de Brix).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas están disponibles en Tuti.com.py a Gs. 190.000 para Preferencia y Gs. 160.000 para Generales. Con pago a través de Personal Pay, los precios son de Gs. 155.000 para Preferencia y Gs. 125.000 para Generales. Para informes, se encuentra habilitado el número 0971 898 400.