Con arte y cine, invitan a reflexionar sobre las violencias de género en el marco del 8M

La Casa Bicentenario de las Artes Visuales del Centro Cultural de la República El Cabildo, el Centro Cultural de España Juan de Salazar y el Centro de Documentación y Estudios (CDE) presentan una programación especial por el 8M que tendrá lugar este sábado 7 de marzo desde las 20:00 en la sede ubicada en Azara 845, con acceso libre y gratuito.

La actividad comenzará con “Cántarø”, una performance de Edith Correa que contará con la intervención sonora de José Ariel Ramírez. La propuesta artística plantea una reflexión sobre las representaciones sociales en torno a la figura femenina y los imaginarios que han marcado históricamente la construcción de identidades y roles de género en el Paraguay.

El director de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales, Luis Vera, señaló que la obra funciona como una forma de cuestionar ciertos símbolos arraigados en la cultura nacional. “La relevancia de ‘Cántarø’ reside en su capacidad para actuar como un ‘espejo deformante’ de un recurrido nacionalismo paraguayo. La obra muestra la realidad de una estructura social que prefiere la imagen estática de la mujer con cántaro antes que la presencia vibrante de la mujer con derechos”, expresó.

Vera añadió que la atmósfera de escucha activa que propone la obra busca llamar la atención sobre aquello que la sociedad ha intentado silenciar mediante la glorificación vacía de determinadas imágenes femeninas.

Posteriormente se proyectará la película española “Soy Nevenka”, que reconstruye la historia real de Nevenka Fernández, quien en el año 2000 denunció por acoso sexual y laboral al entonces alcalde de la ciudad de Ponferrada. La decisión de Fernández, tomada en un contexto de fuerte presión social y mediática, marcó un precedente en España y abrió un debate público en torno a las violencias de género y las relaciones de poder.

Tras la proyección se desarrollará un espacio de conversación con el público, moderado por Jazmín Ruiz Díaz, integrante de TEDIC, con el objetivo de ampliar la reflexión colectiva sobre los temas planteados tanto en la obra performática como en el filme. De esta manera, la jornada propone articular distintas expresiones culturales para generar un espacio de diálogo en torno a preguntas urgentes de nuestro tiempo.