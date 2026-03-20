La Fiesta de la Francofonía se celebra este sábado en Asunción con música, cine y gastronomía

La Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia 1039 c/ Estados Unidos) albergará este sábado 21 a una nueva edición de la Fiesta de la Francofonía, una fiesta cultural que busca destacar la riqueza del idioma francés y la diversidad cultural de los países francófonos alrededor del mundo.

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La actividad será de 12:30 a 18:00, con la participación de delegaciones internacionales de Francia, Suiza, Austria, Canadá, Marruecos y Bélgica, junto a actividades para vivir de cerca la cultura francófona. El acceso será libre y gratuito.

El acto de apertura será a las 12:30, seguido por la entrega de certificados de idioma francés desde las 13:00. La feria gastronómica estará habilitada desde las 14:00 hasta las 18:00.

Desde las 13:30 hasta el final del evento habrá una experiencia en Realidad Virtual con Mundo VR y, de 14:00 a 14:30, habrá música en vivo con Nuez Amado, quien ofrecerá una propuesta de chanson française.

A las 15:00, en la Mediateca, se realizará la presentación del cuento “Ñanduti ¿Quién podrá ayudar a Panambi?“, de Norma Ortega. La actividad, dirigida a niños, estará acompañada por un taller de collage de autor y una experiencia trilingüe.

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Desde las 15:00 y hasta las 17:30, el DJ Gustavo Kwak ofrecerá un set de música electrónica francesa (french house). En el marco de esta fiesta, el público también podrá observar la exhibición del cómic “Histoire de France au Féminin” sobre las mujeres francesas a lo largo de la Historia.

Ciclo de cine francófono

Ya desde las 11:00, en la Sala Molière de la Alianza Francesa, se podrá disfrutar un Ciclo de cine francófono, que reunirá producciones de Canadá, Austria, Bélgica y Marruecos. Las proyecciones también serán de acceso libre y gratuito.

A las 11:00 se proyectará la película austríaca “Elfriede Jelinek, soltar la lengua”, un documental que sigue la vida de la escritora que en 2004 recibió el Premio Nobel de Literatura.

A las 12:45 comenzará la proyección de “Aimer Perdre”, una comedia belga que sigue a Armande Pigeon una jugadora crónica desafortunada. Su suerte cambia cuando se asocia con Ronnie para una noche de victorias. Pero con rachas ganadoras, es crucial saber cuándo renunciar.

“Una colonia” será la tercera propuesta de este ciclo, que se exhibirá a las 14:20. Esta producción dramática, oriunda de Canadá, presenta a una adolescente que acaba de ingresar a la secundaria y que aprende a conocerse mejor a partir de su encuentro con Jimmy, un joven indígena de la reserva de Odanak.

La película marroquí “Oasis des eaux gelees” cerrará el ciclo y será proyectada a las 16:10. Es un drama que narra la crisis de Fadhila, una doctora de urgencias, y Kader, un enfermero, amigos inseparables desde la infancia.

Su relación se desmorona tras el nacimiento de su hijo, cuando Kader se vuelve hostil. El matrimonio está a punto de romperse, pero un diagnóstico inesperado obliga a Fadhila a enfrentar un dilema profundo.