Cultura
20 de marzo de 2026 - 10:00

Espectáculos de danza y teatro para disfrutar este fin de semana en Asunción

Ensayo del espectáculo "Emimbi", que tendrá hoy una única función en el Teatro Municipal "Ignacio A. Pane".
Ensayo del espectáculo "Emimbi", que tendrá hoy una única función en el Teatro Municipal "Ignacio A. Pane".Gentileza

Danza, comedias, drama y mucho más se podrá encontrar este fin de semana sobre las tablas en Asunción. Entre las propuestas se destacan “Emimbi” y el regreso a escena de las obras “Dos hombres junto al río” y “Largo viaje de un día hacia la noche”.

Por Maripili Alonso

En el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) hoy se presentará “Emimbi”, un espectáculo de danza clásica-contemporánea que nace del encuentro creativo entre Paz Oviedo y Robson Maia.

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La obra está inspirada en esos momentos en los que el ruido interno se vuelve imposible de ignorar, adentrándose en ese territorio íntimo donde conviven la soledad, el caos y la necesidad profunda de sostén.

La puesta cuenta con música original de José Velázquez y reunirá a 14 artistas en escena, entre ellos Jorge Insfrán, Fátima Galeano, Luján Cantero, Rocío Ortiz, Jazmín Causarano, Fio Olmedo, Renata Arza, Ceci Plans y otros.

La única función será hoy a las 20:00 y las entradas tienen un costo de G. 100.000. Se pueden adquirir a través de www.tuti.com.py.

Vuelven a los escenarios

También en el Teatro Municipal, pero en la sala Baudilio Alió se presentará hoy y mañana la obra teatral “Dos hombres junto al río”, basada en la novela de Andrés Colmán Gutiérrez, en una versión de Nelson Viveros.

Un encuentro ficticio entre Rafael Barret y Moises Bertoni plantea la obra "Dos hombres junto al río".
Un encuentro ficticio entre Rafael Barret y Moises Bertoni plantea la obra "Dos hombres junto al río".

Ronald Von Knobloch y Luis Zorrilla protagonizan esta puesta que plantea un encuentro ficticio entre el escritor y dirigente gremial anarquista español Rafael Barret y el científico suizo Moisés Bertoni, en la región del Alto Paraná.

La obra, dirigida por Héctor Silva, tendrá funciones hoy y mañana a las 21:00. Las entradas cuestan G. 50.000 y se adquieren directamente antes de la función.

También regresa a escena “Largo viaje de un día hacia la noche”, basada en una obra de Eugene O’Neill, adaptada y dirigida por Marcela Gilabert.

El elenco de la obra "Largo viaje de un día hacia la noche", que se presentará en el Teatro de las Américas del CCPA.
El elenco de la obra "Largo viaje de un día hacia la noche", que se presentará en el Teatro de las Américas del CCPA.

La obra explora las relaciones familiares y la lucha contra los demonios internos, a partir de las actuaciones de Carmen Briano, Gustavo Ilutovich, Rayam Mussi, Carlos Fernández y Tainá Lipinski.

Las funciones serán mañana a las 21:00 y el domingo a las 20:00 en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), ubicado en José Berges c/ Estados Unidos.

Siguen en escena

“El ocaso de Bernardino Caballero” sigue en escena en la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos), con dramaturgia y dirección de Walter Mers.

La puesta, que aborda los últimos días del Gral. Bernardino Caballero, cuenta con las actuaciones de Fabio Chamorro, Félix Medina, Juan Carlos Cañete y Joaquín Díaz Sacco.

El elenco de la obra "El ocaso de Bernardino Caballero", que se presenta en la Alianza Francesa.
El elenco de la obra "El ocaso de Bernardino Caballero", que se presenta en la Alianza Francesa.

Las funciones serán hoy, mañana y el domingo a las 20:30. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en www.passline.com.py a G. 75.000. En puerta costarán G. 100.000.

En el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña) sigue en cartelera la comedia “Nunca estuve en Dublín”, dirigida por Diego Mongelós, a partir del texto del dramaturgo español Markos Goikolea Unzalu.

Regina Bachero y Silvio Rodas comparten el escenario en "Nunca estuve en Dublín".
Regina Bachero y Silvio Rodas comparten el escenario en "Nunca estuve en Dublín".

Proponiendo una mirada irónica y mordaz sobre los vínculos familiares, la obra reúne en escena a Silvio Rodas, Regina Bachero, Fran Gubetich y Nicole Gubetich.

Las funciones serán hoy y mañana a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas se pueden adquirir a través de www.tuti.com.py a G. 100.000.

En el Natatorio Escuela de Educación Física de las FF.AA. (Avda. Gral. Santos 258) se sigue presentando la obra “Subacuática”, con dramaturgia de Melina Pogorelsky y dirección de Fátima Fernández Centurión.

Ato Gómez, Guadalupe Lobo, Lali González y Andrea Quattrocchi protagonizan la obra "Subacuática".
Ato Gómez, Guadalupe Lobo, Lali González y Andrea Quattrocchi protagonizan la obra "Subacuática".

Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guadalupe Lobo son los protagonistas de esta puesta inmersiva que combina luces, proyecciones y sonido logrando una experiencia sensorial realizada en un natatorio real.

Las funciones serán mañana y el domingo a las 19:30. Las entradas se pueden adquirir a través de Tuti, desde G. 125.000.