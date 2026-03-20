Espectáculos de danza y teatro para disfrutar este fin de semana en Asunción

En el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) hoy se presentará “Emimbi”, un espectáculo de danza clásica-contemporánea que nace del encuentro creativo entre Paz Oviedo y Robson Maia.

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La obra está inspirada en esos momentos en los que el ruido interno se vuelve imposible de ignorar, adentrándose en ese territorio íntimo donde conviven la soledad, el caos y la necesidad profunda de sostén.

La puesta cuenta con música original de José Velázquez y reunirá a 14 artistas en escena, entre ellos Jorge Insfrán, Fátima Galeano, Luján Cantero, Rocío Ortiz, Jazmín Causarano, Fio Olmedo, Renata Arza, Ceci Plans y otros.

La única función será hoy a las 20:00 y las entradas tienen un costo de G. 100.000. Se pueden adquirir a través de www.tuti.com.py.

Vuelven a los escenarios

También en el Teatro Municipal, pero en la sala Baudilio Alió se presentará hoy y mañana la obra teatral “Dos hombres junto al río”, basada en la novela de Andrés Colmán Gutiérrez, en una versión de Nelson Viveros.

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Ronald Von Knobloch y Luis Zorrilla protagonizan esta puesta que plantea un encuentro ficticio entre el escritor y dirigente gremial anarquista español Rafael Barret y el científico suizo Moisés Bertoni, en la región del Alto Paraná.

La obra, dirigida por Héctor Silva, tendrá funciones hoy y mañana a las 21:00. Las entradas cuestan G. 50.000 y se adquieren directamente antes de la función.

También regresa a escena “Largo viaje de un día hacia la noche”, basada en una obra de Eugene O’Neill, adaptada y dirigida por Marcela Gilabert.

La obra explora las relaciones familiares y la lucha contra los demonios internos, a partir de las actuaciones de Carmen Briano, Gustavo Ilutovich, Rayam Mussi, Carlos Fernández y Tainá Lipinski.

Las funciones serán mañana a las 21:00 y el domingo a las 20:00 en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), ubicado en José Berges c/ Estados Unidos.

Siguen en escena

“El ocaso de Bernardino Caballero” sigue en escena en la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos), con dramaturgia y dirección de Walter Mers.

La puesta, que aborda los últimos días del Gral. Bernardino Caballero, cuenta con las actuaciones de Fabio Chamorro, Félix Medina, Juan Carlos Cañete y Joaquín Díaz Sacco.

Las funciones serán hoy, mañana y el domingo a las 20:30. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en www.passline.com.py a G. 75.000. En puerta costarán G. 100.000.

En el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña) sigue en cartelera la comedia “Nunca estuve en Dublín”, dirigida por Diego Mongelós, a partir del texto del dramaturgo español Markos Goikolea Unzalu.

Proponiendo una mirada irónica y mordaz sobre los vínculos familiares, la obra reúne en escena a Silvio Rodas, Regina Bachero, Fran Gubetich y Nicole Gubetich.

Las funciones serán hoy y mañana a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas se pueden adquirir a través de www.tuti.com.py a G. 100.000.

En el Natatorio Escuela de Educación Física de las FF.AA. (Avda. Gral. Santos 258) se sigue presentando la obra “Subacuática”, con dramaturgia de Melina Pogorelsky y dirección de Fátima Fernández Centurión.

Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guadalupe Lobo son los protagonistas de esta puesta inmersiva que combina luces, proyecciones y sonido logrando una experiencia sensorial realizada en un natatorio real.

Las funciones serán mañana y el domingo a las 19:30. Las entradas se pueden adquirir a través de Tuti, desde G. 125.000.