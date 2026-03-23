Miembro del Museo de Ciencias de Paraguay fue elegido como nuevo explorador de Nat Geo

Henry Maillet, miembro sénior del Museo de Ciencias del Paraguay (MuCi), fue seleccionado por National Geographic Society para formar parte de su comunidad internacional de exploradores. Este reconocimiento se otorga a líderes y agentes de cambio de todo el mundo que trabajan para divulgar y proteger las maravillas de la naturaleza.

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Como explorador de National Geographic (conocida como Nat Geo), Maillet recibirá apoyo y financiación para realizar expediciones a lo largo del río Paraguay. Mediante este trabajo, registrará la biodiversidad de la flora y fauna de nuestro país y contribuirá a su conservación, al visibilizarlas a nivel nacional e internacional.

National Geographic es una de las organizaciones internacionales sin fines de lucro más grandes del mundo, y está dedicada a la ciencia, la exploración, la educación y la conservación. Publica una revista mensual conocida por su alta calidad fotográfica y reportajes de investigación sobre geografía, ciencia, historia y cultura. Además, produce documentales y tiene un canal de televisión a través del cual difunde programas educativos.

Documentando Paraguay

Henry Maillet es un explorador, fotógrafo y experto en audiovisuales especializado en la conservación de la naturaleza. Su trabajo combina la ciencia, la exploración y el storytelling. Si bien es de nacionalidad estadounidense, lleva años recorriendo los ecosistemas del Paraguay para registrar la biodiversidad de nuestro país.

Como miembro sénior del MuCi, lidera el desarrollo de narrativas visuales, proyectos audiovisuales inmersivos y procesos de investigación creativa vinculados a la ciencia, el territorio y la biodiversidad. Maillet es pionero, en nuestro país, en técnicas de filmación en formato fulldome, el cual permite proyecciones en 360º, diseñadas especialmente para cúpulas. Actualmente dirige el trabajo de creación de materiales audiovisuales para el futuro Planetario Blas Servín.

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¿Qué implica el reconocimiento?

Los exploradores de Nat Geo tienen la misión de observar, documentar e interactuar con el mundo que los rodea, contando historias que inspiren y contribuyendo a crear y fomentar una comunidad global comprometida con un futuro sostenible.

Este reconocimiento también implica recibir apoyo económico y acompañamiento para explorar, aprender y producir contenido, con la posibilidad de proyectar historias a una audiencia nacional e internacional a través del MuCi y de National Geographic.

“Las historias tienen el poder de transformar la manera en que vemos el mundo y cómo elegimos habitarlo”, asegura Maillet. El explorador destaca que, durante más de 100 años, la National Geographic Society ha demostrado que el storytelling —el arte de contar historias para transmitir un mensaje— puede cambiar percepciones, despertar curiosidad e inspirar acciones significativas.

“En el MuCi compartimos esa convicción”, afirma. “Entendemos que la narración no es solo una forma de comunicación, sino un puente entre la ciencia y la emoción, capaz de despertar asombro y profundizar nuestra conexión con el mundo natural”.