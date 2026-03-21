BTS conquista el corazón de Seúl en un histórico concierto de regreso

Hoy, los “reyes del k-pop” volvieron a los escenarios ante un mar de fanáticas que, con euforia y devoción, vibraron en el concierto. Tras casi cuatro años de espera debido al servicio militar obligatorio, la banda surcoreana BTS retomó su lugar en la escena global con un espectáculo masivo frente al palacio de Gyeongbokgung. Estas son las primeras fotos del concierto que marca el inicio de una nueva era para el grupo.

El regreso de los ídolos en Gwanghwamun

Bajo un estricto operativo que movilizó a unos 6.700 agentes de policía y más de 8.000 efectivos de seguridad adicionales, la Plaza Gwanghwamun se transformó en el epicentro del fenómeno ARMY. Desde tempranas horas, cientos de miles de seguidores colmaron el centro de Seúl, obligando al cierre de estaciones de metro, museos y carreteras principales para garantizar el orden durante el evento.

BTS IS BACK 🚨



For the first time in almost four years and LIVE on Netflix, please welcome RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, and Jung Kook to the stage. #BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG pic.twitter.com/EaHqK38pSj — netflix⁷ (@netflix) March 21, 2026

Pese a que el líder de la agrupación, RM, sufrió una lesión de tobillo durante los ensayos que limitó su participación en las coreografías, la energía del show no decayó. El concierto, transmitido mundialmente por Netflix a 190 países, sirve como antesala a una gira mundial de 82 fechas que incluirá paradas en Madrid y varias capitales de Latinoamérica.

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Éxito rotundo en ventas: “ARIRANG” rompe récords

El retorno musical de BTS no solo se mide en asistencia, sino también en un impacto comercial sin precedentes. Su nuevo álbum, titulado “ARIRANG”, logró cifras astronómicas en su debut:

Copias vendidas: 3,98 millones de discos solo en su primer día.

Contenido: 14 canciones que fusionan rap y ritmos experimentales.

Colaboraciones: Participación de múltiples artistas y productores occidentales.

Testimonios de la resiliencia

Para los asistentes, el evento representó más que un show musical. Lee Yeon-seo, una fan de 36 años, comentó a la AFP: “Con la gira que arranca en abril, este es el comienzo de su nuevo viaje. En cierto modo, se siente como un honor vivirlo en vivo así”.

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BTS went absolutely crazy on "Hooligan". Watch the full performance forever on Netflix. #BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG pic.twitter.com/mbpZZYK98E — netflix⁷ (@netflix) March 21, 2026

Por su parte, la seguidora malasia Carmen Low destacó la profundidad del mensaje de la banda: “Su regreso podría ser un recordatorio de esos valores, fomentando conversaciones sobre la identidad, los sueños, la salud mental y lo que significa crecer en un mundo complejo”.