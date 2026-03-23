“Secretos del Palacio”: anuncian visita inclusiva por el Palacio de López

El recorrido “Secretos del Palacio” se viene realizando desde hace un par de años, permitiendo que ciudadanos locales y extranjeros conozcan de cerca las instalaciones de este histórico edificio que comenzó a ser construido en 1857.

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Este martes 24, en el marco del proyecto “Revive la Historia del Paraguay- Un tour para todos”, se realizará la presentación de una adaptación del recorrido a un formato inclusivo, según anunció la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción.

Afirmaron además que la intención con “Secretos del Palacio inclusivo” es garantizar “el acceso universal a la cultura y al arte, llegando a más ciudadanos y visitantes para el disfrute de nuestro patrimonio cultural”.

En este sentido, señalaron que con el apoyo de la Oficina de la Primera Dama y de la Itaipú Binacional, se incorporarán atriles accesibles con códigos QR que brindan contenido en español, inglés, lengua de seña y audiodescripción.

“Uno de los elementos centrales de esta experiencia es la maqueta 3D del Palacio de López, originalmente entregada a la Oficina de la Primera Dama. Posteriormente, dicha maqueta fue donada al Palacio, permitiendo hoy que las personas con discapacidad visual puedan conocer, a través del tacto, la arquitectura y el valor histórico del edificio”, señalaron, a través de un comunicado de prensa.

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“Secretos del Palacio inclusivo”, según detallaron, será el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de programas turísticos inclusivos, que serán incorporados a la agenda de actividades de Semana Santa y a un calendario permanente de propuestas accesibles para la ciudadanía y visitantes.

“El objetivo central de este proyecto es transformar la manera en que se vive la historia nacional, garantizando el derecho a la cultura para todas las personas, promoviendo la inclusión y derribando barreras físicas, sensoriales y sociales”, añadieron.

El Palacio de López comenzó a construirse en 1857 como residencia del General Francisco Solano López, hijo del entonces presidente de la República Carlos Antonio López.

Los primeros planos fueron trazados por el ingeniero austrohúngaro Francisco Wissner de Morgenstern, pero su construcción se inició bajo la dirección del arquitecto inglés Alonso Taylor.

Pese a haber sido dañado durante la Guerra contra la Triple Alianza, la edificación del palacio culminó en 1892 y fue habilitado el 12 de octubre de ese mismo año. Desde 1894 es sede del Gobierno Nacional.