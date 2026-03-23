Poesía y canciones para la memoria en la Plaza de los Desaparecidos

La poesía y la música volverán a ocupar un lugar central en el espacio público con la presentación del primer capítulo del ciclo “Poesía y Canciones, a viva voz”, que se llevará a cabo este martes 24 de marzo desde las 19:00 en la Plaza de los Desaparecidos.

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La jornada marcará el inicio de una serie de encuentros artísticos que buscan vincular la creación cultural con la memoria histórica. En esta primera edición participarán autores y autoras que han sido galardonados con el Premio Carmen Soler, reconocimiento que destaca obras literarias comprometidas con la sensibilidad social y la expresión poética.

El encuentro contará además con la presencia del querido cantautor Pachín Centurión, quien aportará su repertorio musical a una velada que propone celebrar la palabra y la canción como formas de memoria y encuentro colectivo.

La actividad es organizada junto a la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, en el marco del homenaje mensual dedicado a las personas detenidas, secuestradas y desaparecidas. Desde la organización destacan que estos espacios buscan mantener viva la memoria a través del arte, generando momentos de reflexión, participación y comunidad.

El ciclo se abre así como un punto de encuentro entre poesía, música y memoria, en un escenario simbólico que invita a escuchar voces, historias y canciones que dialogan con el pasado y el presente.

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Los organizadores también agradecieron al equipo de comunicación responsable de los afiches de la actividad, que acompañan la difusión de este nuevo capítulo cultural.