Convocatorias abiertas por los 50 años del Centro Cultural de España en Asunción

El Centro Cultural de España en Asunción inició la cuenta regresiva para la reapertura al público el próximo 19 de abril, día de su 50 aniversario. Además de estrenar sus renovadas instalaciones, presenta una programación que celebra medio siglo de vida institucional, y que proyectan nuevas formas de pensar la cultura, el territorio y la ciudadanía.

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Como antesala a este momento significativo, el Centro lanzó una serie de convocatorias abiertas que invitan a artistas, creadores, investigadores, infancias y colectivos a formar parte de una programación que mira hacia el futuro desde una perspectiva crítica, inclusiva y colaborativa.

Estas iniciativas dan inicio a una programación anual en la que el Centro Cultural reafirma su compromiso histórico de cooperación cultural, mediante la creación, formación y promoción de la cultura para el fortalecimiento del tejido cultural de la ciudad.

Laboratorio Cultura y Futuro

En el marco del Programa “Ciudadanía, Comunidades y Derecho a la Ciudad” se impulsa un espacio de investigación, creación y pensamiento colectivo orientado a explorar las múltiples dimensiones del “derecho a la ciudad” desde una perspectiva cultural.

Esta convocatoria invita a agentes culturales, artistas, urbanistas e investigadores a desarrollar propuestas que reflexionen sobre los vínculos entre cultura, territorio, participación ciudadana y sostenibilidad. A través de procesos colaborativos y metodologías experimentales, el laboratorio busca activar nuevas narrativas y prácticas que problematicen las formas de habitar la ciudad, promoviendo enfoques inclusivos y comunitarios que contribuyan a imaginar futuros urbanos más justos y habitables.

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Postulaciones hasta el 3 de abril. El proyecto se desarrollará luego del 21 de abril al 12 de mayo, los martes de 18:00 a 20:30.

Exposición “Ojos que yo encendí”

El proyecto expositivo “Ojos que yo encendí” es una propuesta del Centro Cultural en el marco de la XXIX edición de PHotoESPAÑA. Una convocatoria a fotógrafas locales para el desarrollo de un espacio de investigación y producción para proyectos fotográficos a partir de la figura de Josefina Plá.

El resultado será una exposición que dialogue con la muestra de PHotoEspaña que reinterpreta a las Mujeres de la Generación del 25, también conocida como las SinSombrero.

Esta iniciativa busca impulsar procesos sensibles que trabajen desde lo íntimo hacia lo público, promoviendo la fotografía ampliada o expandida como lenguaje contemporáneo. A través de la tutoría y curaduría de la fotógrafa Leonor de Blas, el programa propone un diálogo y reflexión intergeneracional entre Josefina Plá y las SinSombrero.

Convocatoria a mujeres fotógrafas que podrán postular hasta el 2 de abril.

Cápsula del tiempo #Salazar50

En la misma línea de exploración del tiempo y la memoria, la convocatoria Cápsula del Tiempo invita a la ciudadanía a participar en la construcción de un archivo colectivo orientado al futuro. Esta propuesta busca reunir objetos, relatos, imágenes y reflexiones que den cuenta del presente, para ser resguardados en una cápsula bajo tierra y revisitados tras su desentierro en el año 2076, como testimonio de una época.

La iniciativa propone un ejercicio de imaginación y memoria compartida, donde cada aporte contribuye a construir una narrativa plural sobre quiénes somos hoy y qué queremos proyectar hacia las generaciones futuras, en diálogo con el aniversario del Centro.

Convocatoria de objetos hasta el 12 de abril.

Club Salazarcitos 2026

Se realizará los sábados, desde el 18 de abril hasta el 28 de noviembre de 9:30 a 12:00. Dirigido a infancias de 6 a 11 años.

El Club Salazarcitos convoca a su temporada 2026. Este espacio de los sábados, consolidado como uno de los programas más emblemáticos del Centro en el ámbito de la mediación cultural de infancias, impulsa el aprendizaje y la creación a través de disciplinas como las artes visuales, la música, la lectura y la expresión corporal, incorporando además un fuerte enfoque en educación ambiental y sostenibilidad.

Este año, el programa incluye actividades vinculadas al reciclaje, el upcycling, la etnobotánica y la conciencia ecológica, promoviendo valores de cuidado del entorno, trabajo colaborativo e inclusión, con especial atención a la participación de niñas y niños con discapacidad y neurodivergencias.

Cartografías Líquidas

El proyecto Cartografías Líquidas convoca a artistas, investigadores y creadores de Paraguay, España, Argentina, Brasil y Bolivia interesados en desarrollar proyectos artísticos situados que exploren críticamente la relación entre humedales, territorio, paisaje y comunidades.

Propone una residencia artística que cruza arte, ciencia y medio ambiente, poniendo en el centro la relación entre los territorios hídricos y las comunidades que los habitan. Este programa ejecutado por WWF busca seleccionar proyectos artísticos de investigación-creación en torno al agua como eje simbólico, político y ecológico.

La residencia invita a pensar los cuerpos de agua como espacios vivos, en constante transformación, y a generar propuestas que visibilicen problemáticas ambientales, saberes locales y nuevas formas de vinculación con la naturaleza, en un contexto marcado por la urgencia climática.

¿Cómo postular?

Para más información sobre estas convocatorias o para encontrar los formularios de inscripción se puede visitar la web cceasuncion.aecid.es o en la cuenta de Instagram @cceasuncion. También se puede contactar al correo comunicacion.cce.asuncion@aecid.es o al teléfono (0974) 599-961.