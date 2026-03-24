Teresa Parodi, condecorada en Paraguay: “Amo profundamente este país”

Teresa Parodi, destacada cantautora argentina de folclore, recibió la “Orden Nacional al Mérito Comuneros”, condecoración que se otorga a personas o instituciones distinguidas por sus aportes a la nación, la cultura, la ciencia y la democracia. La artista se dirigió al pleno y con unas emotivas palabras declaró un profundo amor al Paraguay, un país que, según dijo, ama desde muy pequeña.

“He venido tantas veces a compartir momentos inolvidables con ustedes y se quedó en mi corazón grabado para siempre ese Paraguay que aprendí a amar en esos días. Siempre digo que si no viviera en la Argentina, querría vivir aquí con ustedes”, dijo Parodi, motivando el aplauso de los presentes.

Este viernes 27 de marzo, la cantautora correntina volverá a San Bernardino, donde conoció al hombre que inspiró la emblemática canción que de cierta manera marcó su carrera. Parodi cuenta que en 1983 luego de participar del Festival del Lago se animó a un paseo en canoa con Pedro, quien con una manta, una pequeña radio y un mate, pasaba sus días “como un duende sin edad y sin memoria”, según una de las líneas que le escribió.

“Estoy emocionada porque voy a volver, nunca más volví y la última imagen que me llevé de ese festival fue la mano de Pedro desde la canoa saludándome cuando terminó el paseo y ya nos íbamos hacia el aeropuerto para volver a Buenos Aires (…) Mientras estuvimos en la canoa, él me empezó a hablar de su vida, el paisaje y por un momento sentí que ese hombre estaba tan identificado con su lugar, era tan parte de él que humanizaba enormemente ese paisaje y me emocionó hasta las lágrimas”, relató.

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En conversación con los medios, Teresa Parodi contó que ya pudo ver una foto de la escultura y se sintió muy emocionada porque se ve a Pedro haciendo un gesto de invitación a subir a su canoa. “Me parece que ahora me voy a encontrar con él, es una cosa muy extraña, pero me emociona mucho”, dijo.

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Sobre el acto de inauguración previsto para este viernes en San Bernardino, Parodi indicó que se presentarán varios artistas y ella también se prepara para cantar sus canciones. La ocasión será más que especial porque estará acompañada de sus nietos Emilia, Ezequiel y Lautaro.

Fuera de su país en una fecha emblemática

Este no es un día cualquiera para los argentinos, ya que el 24 de marzo en ese país se recuerda el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esa fecha del año 1976 ocurrió el golpe militar que instauró la dictadura en Argentina hasta 1983.

“Siento que cada uno de nosotros en Argentina debe estar de pie en esa plaza recordando el genocidio y diciendo a viva voz ‘nunca más’, pero el amor que percibo en este reconocimiento que viene de manos de personas que valoran mi trabajo me hizo estar en este día tan especial con ustedes”, expresó.

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