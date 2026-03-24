Cultura
24 de marzo de 2026 - 16:13

Teatro en Paraguay: creadores ofrecerán charla sobre los “desafíos de un oficio vivo”

Paola Irún con outfit de Fauve Faubbe.
La actriz, directora y dramaturga Paola Irún es una de las que participará en el conversatorio organizado por Cepate.SILVIO ROJAS

El Centro Paraguayo de Teatro (Cepate) realizará este miércoles 25 el conversatorio “Teatro: desafíos de un oficio vivo”. El encuentro, organizado en el marco de la celebración del Día Mundial del Teatro, reunirá a Paola Irún, Diego Mongelós y Ariel Galeano.

Por ABC Color

¿Cuáles son los desafíos de hacer teatro en Paraguay? Esta y otras preguntas serán parte del conversatorio “Teatro: desafíos de un oficio vivo”, que se realizará este miércoles 25 a las 19:00 en el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña).

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Este encuentro, organizado por el Cepate en el marco de la Semana del Día Mundial de Teatro, reunirá en escena a la actriz, dramaturga y directora teatral Paola Irún, al actor y director Diego Mongelós y al actor, director y productor Ariel Galeano. Como moderadora estará la periodista Maripili Alonso.

Ariel Galeano en "Psicópata". Fotografía de Julio de Torres.
Ariel Galeano en el unipersonal "Psicópata". Fotografía de Julio de Torres.

Los panelistas expondrán sus experiencias y reflexiones acerca del oficio teatral, en esta actividad que será de acceso libre y gratuito. “Un espacio para pensar, sentir y celebrar el teatro como un arte vivo”, destacaron desde el Cepate.

Diego Mongelós, actor y director de teatro.
Diego Mongelós, actor y director de teatro.

Este viernes 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Teatro, una celebración instaurada en el año 1961 por el Instituto Internacional de Teatro (ITI). La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Unesco, apunta a promover el teatro en todas sus formas alrededor del mundo.