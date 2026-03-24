Teatro en Paraguay: creadores ofrecerán charla sobre los “desafíos de un oficio vivo”

¿Cuáles son los desafíos de hacer teatro en Paraguay? Esta y otras preguntas serán parte del conversatorio “Teatro: desafíos de un oficio vivo”, que se realizará este miércoles 25 a las 19:00 en el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña).

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Este encuentro, organizado por el Cepate en el marco de la Semana del Día Mundial de Teatro, reunirá en escena a la actriz, dramaturga y directora teatral Paola Irún, al actor y director Diego Mongelós y al actor, director y productor Ariel Galeano. Como moderadora estará la periodista Maripili Alonso.

Los panelistas expondrán sus experiencias y reflexiones acerca del oficio teatral, en esta actividad que será de acceso libre y gratuito. “Un espacio para pensar, sentir y celebrar el teatro como un arte vivo”, destacaron desde el Cepate.

Este viernes 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Teatro, una celebración instaurada en el año 1961 por el Instituto Internacional de Teatro (ITI). La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Unesco, apunta a promover el teatro en todas sus formas alrededor del mundo.