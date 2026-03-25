San Juan Bautista recibirá el Foro Regional Sur para debatir el Plan de Cultura 2050

El Foro Regional Sur se realizará el jueves 26 de marzo de 2026, de 8:00 a 16:00, en el Auditorio Agustín Pío Barrios de San Juan Bautista (Misiones), y reunirá a gestores culturales, artistas, organizaciones, académicos y representantes institucionales de la región con el objetivo de analizar la realidad cultural del territorio y aportar insumos para la formulación del Plan Nacional de Cultura 2050.

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La jornada incluirá espacios de diálogo, talleres temáticos y dinámicas participativas orientadas al análisis del territorio, entre ellas la construcción de líneas de tiempo y el mapeo cultural. Estas instancias buscan recoger experiencias y perspectivas de los actores culturales del sur del país como parte del proceso participativo para la elaboración del plan.

Durante el encuentro se abordarán distintos ejes vinculados al desarrollo cultural regional, como patrimonio cultural, espacios y centros culturales del sur, arte e industrias culturales, gastronomía tradicional y derechos culturales de los pueblos indígenas. También se prevén conversatorios con representantes de la academia sobre la profesionalización del sector cultural y la producción de conocimiento.

Además, se desarrollará un espacio vinculado al proceso de integración regional en el marco del Mercado de Industrias Culturales del Sur (MICSUR), con el fin de incorporar estas perspectivas al diagnóstico y a las líneas de acción del plan.

El Plan Nacional de Cultura 2050 busca orientar el desarrollo cultural del país en el período 2026–2050, promoviendo una política cultural articulada y sostenible basada en el enfoque de derechos culturales. Su proceso de elaboración se extenderá durante 2026 e incluirá foros regionales en distintas zonas del país, seminarios temáticos y espacios de diálogo sectorial.

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Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de los formularios habilitados en el sitio web de la Secretaría Nacional de Cultura.