Día Mundial del Teatro: estas son las obras que podés ver este fin de semana en Asunción

Varios estrenos y también obras que ofrecerán sus últimas funciones se podrán encontrar en Asunción en este fin de semana, en el que se conmemora el Día Mundial del Teatro.

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En el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA) se estrenará la obra “Cuentos de la vieja tacuaral”, una puesta que combina teatro, danza y música, bajo la dirección de Juan Bürgin.

La obra, escrita por Juan Pastoriza, realizará un homenaje a la ciudad de Ypacaraí. El elenco está conformado por Ángeles Roa, Maria Del Mar Monges, Liz Noguera, Cinthia Montaner, Florencia Ramírez, María Fernanda Flores, Pedro García Narváez, Carlos Tapia, Luis Reyes y Mauricio Bauza.

Las funciones serán este sábado 28 a las 20:00, con entradas a G. 30.000 o 2 por G. 40.000. El ICPA está ubicado en Juan de Salazar c/ Artigas.

En la sala Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant) está en escena “El telar de la memoria”, una obra escrita y dirigida por Rodney Acosta, que conecta pasado y presente a través de la charla entre una abuela y su nieta.

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El elenco está conformado por Stela Gauto, Rossanna Ingolotti, Rosie Guens, Edgar Mora, Carlos Rojas, Axel Cañete, Ángel Romero, Alejandro Alderete, Julián Pitu Galacho, entre otros.

Las funciones serán este viernes 27 y sábado 28 a las 20:30 y el domingo 29 a las 20:00. Las entradas cuestan G. 70.000 y se pueden reservar a través del teléfono (0991) 230-693.

En el Teatro “Agustín Pío Barrios” del Centro Paraguayo Japonés, este sábado 28 y domingo 29 a las 20:30 se presentará el musical “José”. Se trata de una puesta con dirección y música original de David Delvalle, en torno a la vida y figura de San José.

Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 y se pueden adquirir al (0994) 971-623.

Función especial por el Día Mundial del Teatro

Para celebrar el Día Mundial del Teatro, hoy a las 21:00 se presentará una función de la obra “Dos hombres junto al río” en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

La puesta, basada en la novela escrita por Andrés Colmán Gutiérrez, dirigida por Héctor Silva plantea un encuentro ficticio entre Rafael Barret y Moisés Bertoni en el Alto Paraná.

Ronald Von Knobloch y Luis Zorrilla son los protagonistas de esta puesta, que fue adaptada teatralmente por Nelson Viveros. Las entradas cuestan G. 35.000 y se podrán adquirir en la boletería del teatro.

Se despiden de la cartelera

En el Arlequín Teatro (Antequera 1061) se presentarán las últimas funciones de la comedia “Nunca estuve en Dublín”, escrita por el dramaturgo español Markos Goikolea Unzalu y dirigida por Diego Mongelós.

La puesta, que propone una mirada mordaz y ácida acerca de las relaciones familiares, cuenta con las actuaciones de Silvio Rodas, Regina Bachero, Fran Gubetich y Nicole Gubetich.

Las funciones serán este viernes y sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas se pueden adquirir a través de www.tuti.com.py a G. 100.000.

En el Natatorio Escuela de Educación Física de las FF.AA. (Avda. Gral. Santos 258) también se presentarán las últimas funciones de “Subacuática”, con dramaturgia de Melina Pogorelsky y dirección de Fátima Fernández Centurión.

Este sábado y domingo a las 19:30 serán las presentaciones de esta puesta que reúne a Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guadalupe Lobo.

“Subacuática” propone una experiencia inmersiva, combinando el drama y la comedia, con luces, proyecciones y sonido Las entradas se pueden adquirir a través de Tuti, desde G. 125.000.

En la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos) se sigue presentando “El ocaso de Bernardino Caballero”, una obra escrita y dirigida por Walter Mers, que recrea los últimos días de vida del general.

Cuenta con las actuaciones de Fabio Chamorro, Félix Medina, Juan Carlos Cañete y Joaquín Díaz Sacco. Las funciones son el viernes, sábado y domingo a las 20:30.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en www.passline.com.py a G. 75.000. En puerta costarán G. 100.000.