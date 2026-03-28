El Museo de Ciencias despide este domingo el TatakuaLab con una actividad sorpresa

El Museo de Ciencias (MuCi) anunció que su TatakuaLab, el laboratorio de experimentación y prototipado museográfico, permanecerá abierto hasta este domingo 29 de marzo.

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El espacio alberga actualmente a la muestra “Astra”, una exposición sobre astronomía que recorre desde la cosmovisión de los pueblos originarios hasta las últimas teorías sobre la vida en otros planetas.

Según explicaron desde el MuCi, el cierre del TatakuaLab en el Espacio Textilia (Gral. Santos 1030), busca centrar los esfuerzos en el “museo grande” que actualmente está siendo construido en la Costanera de Asunción.

“Llegó el momento de que todo el equipo ponga su foco completo en el museo que estamos construyendo, pues requiere completa dedicación”, señaló Paola Martínez, directora ejecutiva del MuCi.

No obstante, el MuCi seguirá manteniendo abierto el Planetario San Cosmos, que también funciona en el espacio Textilia. El mismo seguirá ofreciendo su cartelera de shows y actividades en sus horarios habituales.

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Para este domingo se habilitaron tres turnos de visita al Tatakualab: de 14:00 a 16:00, de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00. Las entradas ya están agotadas, según detalla la web del museo. Hoy el horario de atención será hasta las 20:00 y quedan aún entradas disponibles en www.muci.org.

A lo largo de tres años, el TatakuaLab ha sido el espacio de las principales exhibiciones del MuCi, tanto organizadas localmente o provenientes del exterior.