Cultura
28 de marzo de 2026 - 14:54

El Museo de Ciencias despide este domingo el TatakuaLab con una actividad sorpresa

Imágenes de la muestra "Astra" en el TatakuaLab del Museo de Ciencias (MuCi) que estará habilitada hasta este domingo.
Imágenes de la muestra "Astra" en el TatakuaLab del Museo de Ciencias (MuCi) que estará habilitada hasta este domingo.

Hasta este domingo 29 de marzo se podrá visitar el TatakuaLab del Museo de Ciencias (MuCi) en el Espacio Textilia, donde actualmente se presenta la muestra “Astra”. Para despedir el espacio, el MuCi anunció una actividad sorpresa para la última jornada.

Por Maripili Alonso

El Museo de Ciencias (MuCi) anunció que su TatakuaLab, el laboratorio de experimentación y prototipado museográfico, permanecerá abierto hasta este domingo 29 de marzo.

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El espacio alberga actualmente a la muestra “Astra”, una exposición sobre astronomía que recorre desde la cosmovisión de los pueblos originarios hasta las últimas teorías sobre la vida en otros planetas.

Según explicaron desde el MuCi, el cierre del TatakuaLab en el Espacio Textilia (Gral. Santos 1030), busca centrar los esfuerzos en el “museo grande” que actualmente está siendo construido en la Costanera de Asunción.

“Llegó el momento de que todo el equipo ponga su foco completo en el museo que estamos construyendo, pues requiere completa dedicación”, señaló Paola Martínez, directora ejecutiva del MuCi.

Durante enero y febrero, los visitantes también podrán co-crear y colaborar en las experiencias que el MuCi ofrecerá próximamente.
Fachada del TatakuaLab del MuCi en el Espacio Textilia.

No obstante, el MuCi seguirá manteniendo abierto el Planetario San Cosmos, que también funciona en el espacio Textilia. El mismo seguirá ofreciendo su cartelera de shows y actividades en sus horarios habituales.

Para este domingo se habilitaron tres turnos de visita al Tatakualab: de 14:00 a 16:00, de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00. Las entradas ya están agotadas, según detalla la web del museo. Hoy el horario de atención será hasta las 20:00 y quedan aún entradas disponibles en www.muci.org.

A lo largo de tres años, el TatakuaLab ha sido el espacio de las principales exhibiciones del MuCi, tanto organizadas localmente o provenientes del exterior.