“José, el musical” llega a escena para recrear la vida del “santo del silencio”

David Delvalle se prepara para estrenar “José, el musical”, una obra teatral que en parte comenzó a gestarse cuando en la Juventud Masculina de Schoenstatt le decían “que había que aspirar a ser como San José”.

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“En ese momento y por ser tan joven, yo creo que no dimensionaba tanto qué realmente era ser un padre de familia y, más otra vez, ser el padre de familia de Jesús”, explicó.

Sostuvo que “de ahí nació el anhelo y el sueño” y afirmó que ya de grande se animó a comentarle a sus amigos, quienes se sumaron a esta idea. “Unidos por nuestra pasión por el arte, con nuestra pasión a Dios. De ahí nace, de ahí nos juntamos y ahora estamos logrando este sueño”, acotó.

Delvalle afirmó que en el proceso de escribir el musical hubo un trabajo de investigación, ya que en la Biblia hay muy poco material acerca de San José. “De hecho, a San José se le conoce como el santo del silencio, porque no dice una sola palabra en toda la Biblia”, detalló.

En este sentido, el director sostuvo que investigaron en base a documentos y libros sobre la vida de San José para poder recabar los datos necesarios, con miras a la escritura del libreto del musical.

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Delvalle destacó que todas las canciones que integran el musical son originales, con las que viene trabajando hace aproximadamente un año. En tanto, los ensayos del elenco comenzaron en octubre pasado.

Para David Delvalle esta es su primer experiencia teatral, aunque sí ya tiene experiencia como compositor. Remarcó que sí está rodeado por un equipo de actores profesionales, así como en la dirección.

En cuanto a la hora de componer las canciones, Delvalle afirmó que entró en juego “el conocimiento académico” para buscar y lograr “que una canción suene al sentimiento que querés transmitir”.

Ritmos variados y talentos

“José, el musical” presentará una variada paleta de ritmos en sus canciones, según detalló el compositor, presentando una canción romántica entre José y María; o temas alegres y movidos, con ritmos como la salsa, para representar el nacimiento de Jesús.

Alrededor de 30 personas están trabajando en esta puesta, que tendrá a David Vázquez como José; María Fe Serrati como María, Fernando Cáceres como Cleofás, Ale Massare como Seba y Agustín Caballero como Jesús.

David aseguró que si bien no estaba muy metido en el ambiente teatral, al hacer los castings para la obra pudo constatar “que el talento en Paraguay hay de sobra”.

“Gracias a esto estoy descubriendo un mundo completamente nuevo de artistas que son impresionantes cómo se preparan, qué tan responsables son. Así que de ese lado estoy bastante sorprendido y agradecido también”, concluyó.

Las funciones de “José, el musical” serán este sábado 28 y domingo 29 a las 20:30 en el CPJ (Julio Correa y Domingo Portillo). Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 al (0994) 971-623. En puerta costarán G. 100.000.