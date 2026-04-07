“Cumbre mundial”, una obra que desde el absurdo invita a reír y reflexionar acerca del mundo

Durante un viaje en el que se reencontró con su amigo, el dramaturgo y actor español Jorge Jimeno, Carmen Briano recibió como obsequio el libro de “Cumbre mundial. Una comedia absurda para terminar con los pobres”. “Yo volví en el avión leyendo el libro, me encantó y dije ‘yo tengo que hacer esta obra’”, comentó, tras la función de preestreno realizada anoche.

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La actriz y directora teatral comentó que tuvo este deseo por varios años, buscando primeramente ser parte del mes del Teatro Hispano-Paraguayo que se realizaba en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, hasta que finalmente pudo obtener un apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).

“Estoy muy feliz porque hace más de tres años que la quería hacer y no la podía hacer”, remarcó. También detalló que en esa primera lectura ya empezó a imaginar a los actores que darían vida a estos personajes que confluyen en una peculiar cumbre.

“A mí me gusta mucho decir la verdad riendo. Ironizar sobre ciertos temas y esta es una comedia, así como lo dice el título, bien absurda. Es un disparate...pero es un disparate que tiene muchas verdades”, subrayó Briano.

Esta reunión de “alto nivel” que propone la obra reúne a un representante de los países ricos, un representante de los países pobres y una representante de la sociedad civil. Los tres estarán acompañados por una camarera muy particular.

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“Cumbre mundial” ofrece además un juego entre el teatro y el audiovisual, en el que los actores interactuan con la supuesta transmisión en vivo de esta cumbre.

“En el texto dice que esta cumbre se está transmitiendo para el mundo. Entonces, a mí me pareció interesante jugar con eso de la cámara, porque eso no está en el libro”, detalló la directora.

En esta fusión con el audiovisual también aparece el fragmento de un noticiero, con Luis Troche Santiviago interpretando al presentador. El actor y director teatral también se sumó a este proyecto como productor.

Briano recordó además las palabras de Jimeno señalando que “las cumbres para erradicar la pobreza son una comedia y, como tal, he querido tratarla”.

Funciones y entradas

El estreno de Cumbre Mundial será este viernes 10 de abril a las 21:00 en el Teatro Salemma Carmelitas (Avda. San Martín y Roque Centurión Miranda). Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00.

Las entradas anticipadas están a la venta en Ticketea a G. 100.000. En puerta costarán G. 110.000.