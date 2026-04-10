“Memoria Viva”: acto en la Plaza de los Desaparecidos recordará una de las mayores represiones de la dictadura stronista

Este sábado 11 de abril, a las 18:00, en la Plaza de los Desaparecidos, se llevará a cabo “50 años de Memoria Viva”, un evento conmemorativo que recordará la represión conocida como “Pascua Dolorosa”, uno de los hechos más sangrientos del régimen de Alfredo Stroessner, que tuvo como víctimas a estudiantes, integrantes del Movimiento Independiente, la Organización Político Militar (OPM) y las Ligas Agrarias Cristianas.

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La convocatoria propone un espacio de encuentro con sobrevivientes de aquellos hechos, quienes compartirán sus testimonios en primera persona, reconstruyendo una memoria colectiva atravesada por la violencia estatal. La denominada “Pascua Dolorosa” se inscribe como uno de los episodios más crudos de la dictadura, caracterizado por detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.

Este operativo represivo no solo buscó silenciar a sectores organizados de la sociedad, sino también consolidar el control absoluto del régimen en un contexto regional marcado por la coordinación represiva de la Operación Cóndor. La persecución a estudiantes, campesinos y militantes evidenció el alcance del terrorismo de Estado en Paraguay durante ese periodo.

A medio siglo de aquellos acontecimientos, la jornada “Memoria Viva” se plantea como un acto de recordación y resistencia, donde la transmisión de la memoria se vuelve clave para sostener el compromiso con el “Nunca Más”. La actividad incluirá exposiciones visuales, charlas y música en vivo, en un formato que busca conjugar el testimonio histórico con expresiones culturales contemporáneas.

El encuentro está abierto al público y apunta a fortalecer la memoria histórica, promoviendo la reflexión colectiva sobre el pasado reciente y su impacto en el presente. En ese sentido, los organizadores subrayan la importancia de mantener vivas estas historias como una forma de defensa frente a cualquier forma de violencia estatal.