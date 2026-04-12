Héctor Silva invita a explorar la actuación con su taller “¿Actuar o ser?”

El taller “¿Actuar o ser?”, impartido por Héctor Silva, comenzará el lunes 13 de abril en el Teatro de las Américas, donde durante tres meses, todos los lunes de 17:45 a 21:00, los participantes podrán formarse en actuación mediante una propuesta orientada tanto a principiantes como a personas con experiencia, con inscripciones abiertas al público interesado.

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La propuesta se presenta como una oportunidad para adentrarse en el trabajo actoral desde una perspectiva integral, centrada en la exploración de las capacidades expresivas y la construcción del personaje. Con una trayectoria consolidada en teatro, cine y televisión, Silva ofrece un enfoque basado en metodologías rigurosas que ha desarrollado a lo largo de décadas de formación y experiencia internacional.

Nacido en Montevideo en 1958 y radicado en Paraguay desde 1981, el actor ha trabajado bajo la guía de referentes como Héctor Bermúdez, Carlos Aguilera, Alexis González y Carlos Gandolfo, incorporando herramientas de análisis dramático y composición escénica. Su recorrido incluye más de cuarenta puestas teatrales en Paraguay y Argentina, destacándose especialmente su monólogo “El loco de Cervantes”, que ha sido presentado en festivales internacionales en América Latina y Europa.

En televisión, su presencia ha sido constante en diversas producciones locales, mientras que en cine ha participado en títulos como Miss Ameriguá, donde asumió el rol protagónico, además de otros largometrajes y cortometrajes que consolidan su perfil artístico versátil.

El taller tendrá una duración de tres meses, con un costo mensual de G. 250.000, y busca convertirse en un espacio de aprendizaje y práctica escénica para quienes desean acercarse al teatro desde una mirada profesional y comprometida.