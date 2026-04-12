Convocatoria abierta para integrar la delegación nacional en CirculArt 2026

Está habilitado oficialmente el periodo de postulaciones para agentes y actores de la industria musical paraguaya que deseen formar parte de la delegación nacional en el mercado CirculArt.

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El evento se desarrollará en la ciudad de Medellín, Colombia, del 4 al 7 de junio del año en curso, con el firme propósito de posicionar la producción local en el mapa global. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 20 de abril mediante el proceso formal establecido por la institución, contando con un respaldo económico destinado a facilitar su movilidad y participación efectiva en este espacio de intercambio profesional.

Esta iniciativa se implementa bajo el marco de la Ley 1299/98, que otorga al Fondec la misión de financiar y promover las actividades culturales en todo el territorio nacional. En esta ocasión, la articulación con AMI-PY permite enfocar los esfuerzos en perfiles específicos de la industria, tales como: Management y representación artística, Producción musical, Programación de Festivales, Salas y Centros Culturales; Sellos discográficos, Distribución y otros roles vinculados a la industria; Gestores culturales y artistas, quienes constituyen el motor de la circulación artística fuera de las fronteras.

El apoyo consiste en una adjudicación de hasta G. 5.000.000 por postulante, fondos que están destinados principalmente a cubrir los gastos logísticos esenciales de transporte aéreo y alojamiento para la estancia en Colombia.

El objetivo central de esta convocatoria es contribuir de manera directa a la visibilidad y el posicionamiento competitivo de la música paraguaya. Al facilitar el acceso de los profesionales a mercados internacionales, se promueve la generación de vínculos duraderos, nuevas oportunidades de circulación y el desarrollo robusto del sector.

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Podrán participar agentes que se desempeñen en diversas áreas, incluyendo la distribución, la gestión cultural y la representación artística, siempre que su trabajo esté vinculado a géneros como la música popular-urbana, el jazz, la música tradicional, las músicas del mundo o la música clásica.

Para asegurar una participación de alto impacto, las solicitudes deben estar acompañadas de una estrategia clara que detalle objetivos concretos de internacionalización.

Tras el cierre del periodo de recepción de proyectos el 20 de abril a las 23:59, un jurado especializado llevará a cabo la evaluación entre los días 21 y 23 de abril, dándose a conocer la nómina de seleccionados el día 24 del mismo mes.

CirculArt representa una plataforma de excelencia desarrollada por Redlat que, desde su origen en el año 2010, reúne a empresarios, agencias y creadores en un diálogo proactivo sobre la convergencia entre cultura y negocios.

Es importante destacar que todos los detalles específicos sobre los requisitos de postulación, documentos necesarios y las bases y condiciones completas se encuentran disponibles para su consulta en la página web oficial del Fondec (fondec.gov.py).

Con este esfuerzo conjunto, Paraguay busca no solo mostrar su riqueza sonora en Medellín, sino también fortalecer las capacidades profesionales de sus actores culturales para asegurar una presencia sostenible en los escenarios internacionales.