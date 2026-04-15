Teatro a cielo abierto y reflexión existencial en “Nada Roto”

La obra “Nada Roto”, escrita y dirigida por Nelson Viveros, se estrenará los días 16, 17 y 18 de abril a las 20:30 en elotroteatro (Tacuary 1046), con funciones a cielo abierto. La propuesta reúne en escena a las actrices Violeta Balbuena, Lou Mei Vysokolán, Yvoty Herreros y Nani Lepel, junto con música en vivo a cargo de Rudi Elías, en una puesta que aborda la muerte como eje central de la narrativa humana.

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Lejos de presentar la muerte únicamente como un final, “Nada Roto” se adentra en su dimensión simbólica y narrativa, proponiéndola como el núcleo de todo relato significativo. La obra parte de una premisa tan amplia como inquietante: toda historia que verdaderamente importa está atravesada, de una u otra manera, por la conciencia de lo inevitable. En ese sentido, la propuesta invita al espectador a confrontar esa idea desde múltiples perspectivas, tanto íntimas como colectivas.

La puesta escénica se construye desde un enfoque interdisciplinario. A las interpretaciones actorales se suma la música en vivo, que no solo acompaña sino que dialoga con la acción dramática. Este cruce de lenguajes busca potenciar la experiencia teatral.

El equipo creativo se completa con la asistencia de dirección de Angie Pedrozo, el desarrollo de bio-objeto a cargo de Sabrina Nogues y la fotografía de afiche realizada por Rebeca Elías. La producción corresponde al colectivo elotroteatro, que continúa apostando por propuestas escénicas contemporáneas en formatos no convencionales.

Otro elemento distintivo de “Nada Roto” es su carácter de obra a cielo abierto, lo que introduce una relación directa con el entorno y las condiciones climáticas. Debido a esto, las funciones podrán ser reprogramadas en caso de condiciones adversas, por lo que se recomienda seguir las redes del espacio para actualizaciones.

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Las entradas tienen un costo de G. 70.000 en preventa y G. 80.000 en puerta, con reservas disponibles al (0994) 988 364.