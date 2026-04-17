Cultura
17 de abril de 2026 - 16:24

El Festival El Barullo encabeza la agenda cultural del Puerto de Asunción

Un hombre sentado cerca de una mesa con productos artesanales, mientras otras personas conversan y observan, en un ambiente vibrante.
El Puerto de Asunción recibirá un sábado más de arte y cultura.Gentileza

El Centro Cultural del Puerto propone un fin de semana con música en vivo, exposiciones y feria cultural, en el marco de sus actividades abiertas al público, con acceso libre y propuestas que articulan distintas disciplinas artísticas en un mismo espacio.

Por ABC Color

El sábado, la jornada Embarcate x Festival El Barullo reunirá a bandas y proyectos musicales como Black Manzana, Mi Sueño Póstumo, Giovanna Chantal, La Sal de la Tierra y Subsuelo, desde las 16:00.

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De manera paralela, el Puerto de Asunción alberga la exposición Impermanencia, de la fotógrafa Carmen Díaz, que constituye su primera muestra individual. La propuesta reúne imágenes centradas en el paisaje y sus transformaciones, junto con una instalación audiovisual construida a partir de registros del río.

A estas propuestas se suma la exposición Del río las coronas, del Espacio Cultural Itaú, habilitada de miércoles a sábados de 14:00 a 20:00. La muestra se integra a la programación general del Puerto, ampliando las opciones para el público interesado en recorrer distintas manifestaciones artísticas en un mismo lugar.

Tres hombres, uno con camisa de cuadros, otro en camiseta negra y el tercero con chaqueta clara, posan en un entorno natural.
La Sal de la Tierra es una de las bandas que se presentará como parte de El Barullo.

La actividad incluirá también una feria con participación de creadores y emprendedores culturales, entre ellos Elena Jacquet, Judit Villanueva, Leila Samudio, Geraldine Castro, Sofía Jara, Ada Frutos, Antonela Bibolini, Martín Zeballos, Llubiarte y Stella Mayeregger, con propuestas vinculadas al arte, el diseño, la ilustración y la producción artesanal.

El evento contará además con un sector gastronómico y espacios destinados a la permanencia del público, en una dinámica que integra música, feria y uso del espacio durante toda la jornada.

Apilamiento de libros sobre concreto, destacando 'Impermanencia' de Carmen Díaz con diseño en azul y verde.
Carmen Díaz presentó días pasados su fotolibro junto con la exposición "Impermanencia", que sigue abierta.

Embarcate forma parte de la programación del Centro Cultural del Puerto orientada a la activación del sitio mediante propuestas que combinan distintas disciplinas y fomentan la participación de artistas y emprendedores.