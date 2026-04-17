El Festival El Barullo encabeza la agenda cultural del Puerto de Asunción

El sábado, la jornada Embarcate x Festival El Barullo reunirá a bandas y proyectos musicales como Black Manzana, Mi Sueño Póstumo, Giovanna Chantal, La Sal de la Tierra y Subsuelo, desde las 16:00.

Lea más: Feria Palmear vuelve este sábado 18 con una edición que destacará a la cultura japonesa

De manera paralela, el Puerto de Asunción alberga la exposición Impermanencia, de la fotógrafa Carmen Díaz, que constituye su primera muestra individual. La propuesta reúne imágenes centradas en el paisaje y sus transformaciones, junto con una instalación audiovisual construida a partir de registros del río.

A estas propuestas se suma la exposición Del río las coronas, del Espacio Cultural Itaú, habilitada de miércoles a sábados de 14:00 a 20:00. La muestra se integra a la programación general del Puerto, ampliando las opciones para el público interesado en recorrer distintas manifestaciones artísticas en un mismo lugar.

La actividad incluirá también una feria con participación de creadores y emprendedores culturales, entre ellos Elena Jacquet, Judit Villanueva, Leila Samudio, Geraldine Castro, Sofía Jara, Ada Frutos, Antonela Bibolini, Martín Zeballos, Llubiarte y Stella Mayeregger, con propuestas vinculadas al arte, el diseño, la ilustración y la producción artesanal.

El evento contará además con un sector gastronómico y espacios destinados a la permanencia del público, en una dinámica que integra música, feria y uso del espacio durante toda la jornada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Embarcate forma parte de la programación del Centro Cultural del Puerto orientada a la activación del sitio mediante propuestas que combinan distintas disciplinas y fomentan la participación de artistas y emprendedores.