Cultura
17 de abril de 2026 - 15:26

Feria Palmear vuelve este sábado 18 con una edición que destacará a la cultura japonesa

La danza paraguaya estará presente este sábado en la Feria Palmear.
La danza paraguaya estará presente este sábado en la Feria Palmear.Gentileza

La Feria Palmear retornará este sábado 18 a la calle Palma del microcentro de Asunción, con propuestas gastronómicas, artesanía y espectáculos gratuitos. Esta edición celebrará los 90 años de la Inmigración Japonesa en Paraguay, con actividades especiales.

Por Maripili Alonso

Este sábado de 11:00 a 23:00 se celebrará la primera edición de la Feria Palmear de este 2026, con actividades enmarcadas en la celebración de los 90 años de la Inmigración Japonesa en Paraguay.

Sobre la calle Palma, entre las calles Independencia Nacional y 14 de mayo, se llevará a cabo una nueva edición de esta actividad, de acceso libre y gratuito.

La apertura oficial está prevista para las 11:30, con la participación de la Comisión Organizadora del 90° aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay.

A las 12:00 habrá un espectáculo de Taiko, los tambores tradicionales japoneses y a las 12:25 se presentará Bon Odori, una danza tradicional.

Grupo de Taiko.
Grupo de Taiko.

A partir de las 17:00 también se podrá disfrutar de la Banda y el Ballet Folclórico Municipal y, para las 18:00, está previsto el Baile Yosakoi, una danza tradicional japonesa que se extenderá por una cuadra a modo de desfile.

Para las 19:00 se presentarán nuevamente los espectáculos de Taiko y la danza Bon Odori, mientras que a las 20:00 estará en escena el Ballet Folclórico Nacional, con la danza de la botella.

La reconocida agrupación Purahéi Soul, conformada por Miguel Narváez y Jennifer Hicks, también será parte de esta edición de la Feria Palmear a partir de las 21:00. En tanto, a las 22:00 subirá a escena la Rec Band, con covers de reconocidas canciones.

El dúo Purahéi Soul será parte de esta edición de la Feria Palmear.
El dúo Purahéi Soul será parte de esta edición de la Feria Palmear.

Gastronomía internacional y variedad de artesanías

En cuanto a la gastronomía, esta edición de la feria contará con propuestas japonesas como onigiri, sushi, ramen, yakisoba, kushikatsu, nikuman, entre otras. También habrá opciones de gastronomía peruana y mexicana, así como panchos gourmet, productos de miel de abeja y otros.

Los visitantes de la Feria Palmear también podrán encontrar una variedad de artesanías en cuero, papelería, cerámica, crochet, ñanduti, velas, porcelana fría. Igualmente habrá demostraciones de kimono y yukata, las vestimentas tradicionales de Japón.

En este marco, la Secretaría Nacional de Cultura anunció qe en el Archivo Nacional (Mcal. Estigarribia e Iturbe) se podrá visitar la muestra “Una joya en plena guerra”. La misma exhibe las manifestaciones y donaciones patrióticas de las mujeres en el Paraguay durante la Guerra contra la Triple Alianza.

Vitrina con libro antiguo en pedestal negro, rodeada de telón blanco en un espacio tranquilo con suelo de cerámica.
La exposición 'Una joya en plena guerra' presenta al Libro de Oro y otros elementos vinculados a las donaciones realizadas por las mujeres durante la Guerra contra la Triple Alianza.

La Feria Palmear es organizada conjuntamente por la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), la Oficina de la Primera Dama, el Gobierno Nacional y la Municipalidad de Asunción.