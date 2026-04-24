El sacerdote José María Blanch recibirá la “Orden del Yacaré” en el Museo del Barro

La Fundación Carlos Colombino Lailla entregará este sábado 25 la “Orden del Yacaré” a José María Blanch S.J. El acto será a las 19:00 en la Sala de Arte Iberoamericano del CAV/Museo del Barro (Grabadores del Cabichuí 2716).

Este premio fue instituido por el artista Carlos Colombino para destacar a personalidades destacadas en el ámbito de la cultura y el arte, ya sean locales o extranjeros.

El padre Blanch se sumará a un listado conformado, entre otros, por Ignacio Núñez Soler, Jorge Romero Brest, Augusto Roa Bastos, Thomas Haran, Nury González, Bartomeu Meliá, Francisco Corral, Julia Isídrez, Juana Marta Rodas y Luis Felipe Noé.

La ceremonia, según detallaron desde el Museo del Barro, consistirá en la entrega de un diploma, con la imagen de la orden que había sido creada por el artista Andrés Cañete. Además de la entrega de una chipa con forma de yacaré.

“José María Blanch es una figura excepcional en la historia contemporánea del Paraguay. Nació en Barcelona, España, en 1932, y llegó a Paraguay siendo todavía estudiante jesuita, en 1954″, detallaron desde el museo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde su arribo al país, el padre Blanch estudió guaraní y la cultura paraguaya. Tras ordenarse sacerdote, en el año 1965 volvió al Paraguay y “entregó prácticamente toda su vida adulta al país que adoptó como propio”.

Charla abierta con Ticio Escobar

El Museo del Barro albergará además este sábado 25 a una charla abierta con el curador y crítico de arte Ticio Escobar.

“Seis pensadores, seis conceptos clave de la teoría del arte” es el tema que se presentará en este encuentro, que tendrá lugar a las 17:00 en la Sala de Arte Contemporáneo.

La charla, que cuenta con el apoyo de la Fundación De la Sobera, será gratuita. Los lugares se darán por orden de llegada, ya que el aforo es limitado.