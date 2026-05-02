Ab Ovo regresa a los escenarios con el show de humor “Reconexión & Reintegro”

Ab Ovo se alista para regresar a los escenarios luego de varios años, con una formación integrada por Tito Ibarrola, Tony Apuril y Víctor Carlos Irala. Nuevas canciones, humor y experiencias desde la entrada al teatro prometen los integrantes de esta célebre agrupación paraguaya, que cuenta con casi cuatro décadas de trayectoria.

“Desde el lobby mismo del propio teatro vamos a tener contenido, vamos a tener un pequeño museíto de las cosas de Ab Ovo, pero que después eso va a rematar en algo muy simpático”, anticipó Apuril.

Adelantó que habrá una parodia en torno al aeropuerto, también cosas que van a ir pasando mientras el público está ubicando su butaca en la sala. “Está todo pensado para que desde que ingresen hasta que se retire, el tipo esté bombardeado por cosas de humor”, acotó.

Tony Apuril sostuvo que con este espectáculo, por un lado, están volviendo a los orígenes del grupo y, por otro lado, están adaptándose a las nuevas exigencias que tienen la tecnología y el mercado.

“Musicalmente hablando, nos dimos el gusto de hacer todo nosotros. Es decir, no hay música de nadie que no sea nuestra. Pero lo que conseguimos es, esta vuelta, hacer que nuestra música se parezca a el estilo de... Entonces vas a identificar, pero te vas a dar cuenta que no es”, detalló.

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En este sentido, afirmó que habrá música de varios géneros como la cumbia, el reguetón, un guiño a las nuevas agrupaciones del folclore paraguayo, y una murga contra los odiadores o haters de las redes sociales.

“Tenemos un apóstol que sana y cura todo tipo de enfermedades, cumple deseos y sueños de la gente. Entonces, aprovechamos esa excusa para cantar algo que suene a gospel, con un coro de voces”, anticiparon, en torno al sketch del Apóstol Zé.

“Hace rato queríamos darnos el gusto de hacer música otra vez”, señaló Tony Apuril. En tanto, Tito afirmó que igualmente presentarán algunos “temas emotivos, que guardan relación a la historia del grupo y a la vuelta al teatro”.

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En este espectáculo, denominado “Reconexión & Reintegro”, también buscarán ofrecer un mensaje de esperanza. “Yo sé que vende más clics decir que estamos todos mal, pero también hay que tratar de decir de que realmente hay esperanza, de que no está todo perdido y que depende un poco de nosotros, de nuestra actitud”, remarcó Apuril.

La experiencia en el terreno político

Tony Apuril se desempeñó como senador en el pasado periodo legislativo, mientras que Tito Ibarrola fue diputado. Esta experiencia política, según afirmaron, será abordada en el show “de la manera en que siempre nosotros hemos tocado a la política”.

“Es decir, hacemos bromas sobre nosotros mismos, como uno más”, señalaron.

En este sentido, afirmaron que la mayoría de los hits de Ab Ovo “no tienen nada que ver con política”.

“Le damos el mismo espacio que antes tenía. Es decir, si es que amerita algo, pues hay que hacerlo. Pero siempre es con el objetivo de reír”, remarcó Apuril.

“Siento que por ahí el habernos involucrado en política hizo que muchos nos odien simplemente por ese hecho. Y es injusto, porque en realidad es un prejuicio”, sostuvo Tito Ibarrola.

“Con todas las ganas estamos haciendo un show que queremos demostrar que estamos con el mismo espíritu de antes y con más fuerza”, agregó.

Ab Ovo apunta a ser una inspiración para nuevas generaciones de humoristas, recordando también a sus influencias como el paraguayo Carlitos Vera, la agrupación argentina Les Luthiers o los británicos Monty Python, de quienes “robaron” algunos chistes.

“No era una copia, porque ellos hacían en inglés y nosotros teníamos que adaptarlo de alguna manera, pero eran una fuente de inspiración muy poderosa”, sostuvo Apuril.

Funciones, horario y entradas

Las funciones de “Reconexión & Reintegro” en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional) serán los días 8, 9 y 10 de mayo a las 21:00. Las mismas contarán además con la participación de actores como Raúl Daumas, Rolando Acosta, Sergio Sánchez, Cándido Peralta, músicos, ballet y coro.

Las entradas se pueden adquirir a través de www.abovo.com.py. Los precios van desde G. 110.000 hasta G. 210.000.