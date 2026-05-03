Agenda cultural y artística del 3 al 9 de mayo de 2026

Domingo 3

Concierto / Pxndx vive + Desierto Drive

Ofrecido por: Voudevil

Hora: 19:00

Lugar: Voudevil

Informaciones: ticketea.com.py

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Ballet / Únicos Ballet

Ofrecido por: Únicos Ballet

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal de Asunción

Informaciones: @teatromunicipaldeasunción

Teatro / Nunca estuve en Dublín

Ofrecido por: Arlequín Teatro

Hora: 20:00

Lugar: Arlequín Teatro

Informaciones: @arlequinpy

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Lunes 4

Taller de iniciación actoral /TIA

“Actuar es animarte, sentir y conectar”, invitan desde Tia (Taller Integral de Actuación) al Taller de iniciación actoral impartido por la instructora Ana Carolina Jara.

El taller está dirigido a interesados desde 15 años que quieran subir al escenario y descubrir su voz. Las clases serán desde el 4 de mayo de 19:00 a 21:00. Más informaciones en @tiamanegliaschembori

Martes 5

Curso de filosofía griega

“Viajá al origen del pensamiento occidental”, dicen en Multi Arte, sitio en el que se realizará el ciclo de charlas sobre filosofía griega.

La cita es una vez a la semana, por tres meses, de 18:00 a 20:00. El curso está dirigido por la Prof. Mag. Melissa Duré, quien recorrerá el pensamiento antiguo desde sus orígenes hasta el fin de la Antigüedad. Más informaciones: @multi_arte97

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Miércoles 6

Taller de presupuestos

Ofrecido por: Marina Jury

Hora: 18:00 a 20:00

Lugar: Tranvía 13

Informaciones: @tranvia13

Jueves 7

Concierto / Air Supply

Ofrecido por: Air Supply

Hora: 21:00

Lugar: SND Arena

Informaciones: tuti.com.py

Stand Up / Claudia Espínola y Patrick Altamirano

Ofrecido por: Claudia Espínola y Patrick Altamirano

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Más informaciones: ticketea.com.py