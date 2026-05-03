Narcisismo social masculino en dos novelas de George Eliot y Sally Rooney

En los últimos años, la hipótesis de que la estructura de la masculinidad patriarcal y la estructura narcisista poseen notables similitudes se cristalizó en la propuesta teórica del narcisismo social masculino, según la cual la masculinidad patriarcal es intrínsecamente narcisista. Actualmente en ámbitos académicos existe consenso en que el sistema patriarcal impone a mujeres y varones mandatos y roles diferentes, opuestos y jerárquicos denominados feminidad y masculinidad, así como en que en todas las culturas conocidas lo masculino ocupa una posición de superioridad y preponderancia con respecto a lo femenino (1) .

Los patrones de comportamiento narcisista en relaciones fraternas están bien documentados en la psicología, pero también son un tema recurrente en la literatura. Hoy tengo dos ejemplos a mano, uno del siglo XIX y el otro del siglo XXI, en las novelas Gente normal (2018), de Sally Rooney, y El molino sobre el Floss (1860), de George Eliot.

Sally Rooney: Alan y Marianne

Gente normal (Normal People, 2018), de la escritora irlandesa Sally Rooney, explora el peso del trauma, la clase social y las dinámicas familiares disfuncionales en el destino de las personas a través de la compleja relación entre Marianne Sheridan y Connell Waldron. Pero además hay en esta novela un personaje secundario que explica en gran parte la melancolía, la baja autoestima y los hábitos autodestructivos de la protagonista, Marianne: su hermano Alan.

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La incapacidad de tolerar que alguien cercano nos supere es bastante común. En general, dados los valores culturalmente hegemónicos en nuestras sociedades, será especialmente difícil para un hombre verse superado por una mujer, y si ese hombre es lo que popularmente se suele llamar un «narcisista», es decir, uno cuya autoestima depende de su ilusión de superioridad, la verá como una amenaza directa a su equilibrio mental, ya que su sola existencia destruye esa ilusión.

Desde el inicio del libro, y a pesar de su evidente incapacidad de conectarse emocionalmente con ella o imaginar su profundidad intelectual, se diría que Alan se confiere a sí mismo la potestad de decidir quién es, cómo es, qué piensa y qué siente su socialmente marginada y «rara» hermana Marianne. Es que, al serle incognoscible, Marianne escapa a su control. Por eso precisamente necesita sobrecompensar su desconocimiento, pontificando sobre ella como si la conociera, por más que sea obvio que no sabe de lo que habla. Alan niega la inteligencia y el valor de Marianne, la denigra, la reduce a un monstruo, a una caricatura. Lo hace por dos motivos: para mantener su frágil sensación de control, y porque algo en ella desmiente su superioridad ilusoria.

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En el hogar de tres –madre, hija e hijo–, el padre muerto (de quien se insinúa también un historial de abuso) ha dejado un vacío de autoridad que Alan pretende llenar con una versión degradada. La sombra de Alan sigue a Marianne fuera del hogar, volviéndola proclive a relaciones crueles y haciéndola dudar constantemente de su propio valor, entre otras cosas, con serias consecuencias. Sin embargo, al cabo de los años, el crecimiento de Marianne (su inteligencia, su resiliencia) es una poética victoria sobre Alan, rígida e irremediablemente hundido en sus rencores. Si has leído el libro o visto la adaptación de la BBC (con Alan interpretado por Frank Blake), notarás que el rol de este hermano narcisista solo es clave en la primera parte, dedicada a la adolescencia de los personajes centrales, y que a medida que Marianne se independiza él va desapareciendo.

George Eliot: Tom y Maggie

El molino sobre el Floss (The Mill on the Floss, 1860), de la escritora inglesa George Eliot, sigue la vida de Maggie Tulliver y explora temas como las expectativas de género, la lealtad familiar y la tensión entre el deber y el deseo. Tom, hermano de Maggie, recibe una educación esmerada, es criado con privilegios y, desde la infancia, asume un rol de autoridad sobre Maggie, reforzado por las normas claramente patriarcales de la época. Maggie es notoriamente más inteligente y curiosa que Tom (devora libros y cuestiona el mundo de formas que él no puede), y él la percibe, por eso, como una amenaza a su autoridad. La inteligencia de su hermana lo incomoda porque se sale de la norma femenina esperada y desafía las jerarquías en las que a él, como hijo varón, le corresponde un lugar superior. La rigidez moral de Tom lo hace juzgarla duramente cuando ella actúa con impulsividad o desafía las convenciones sociales.

La oscura animosidad inconsciente de Tom contribuirá al conflicto interno de Maggie a lo largo de su vida. Su inteligencia y sensibilidad, que podrían haberla llevado a un destino más dichoso, se ven constantemente sofocadas por la censura tácita de Tom y de la sociedad, que desde edad temprana ella ha internalizado profundamente. En un secreto bucle de retroalimentación tóxica, el narcisismo de Tom refuerza la culpa de Maggie, y viceversa. George Eliot, conocida por sus agudos análisis psicológicos, ilustra a través de Tom cómo las estructuras patriarcales conllevan para los hombres heridas narcisistas ante mujeres como Maggie Tulliver, cuya inteligencia, valor y pasión desafían las normas de género. Esta relación fraternal es un factor temprano del trágico desenlace de la novela, donde la lealtad de Maggie culmina en un sacrificio devastador.

Alan y Maggie y Marianne y Tom

Alan Sheridan es el hermano narcisista de Marianne en una familia disfuncional de clase alta en la Irlanda del siglo XXI, y Tom Tulliver es el hermano narcisista de Maggie en una familia rural de la Inglaterra del siglo XIX. Alan Sheridan opera en un contexto actual, con formas y niveles de abuso y control indirectos o moderados, y Tom Tulliver es un abiertamente intransigente moralista victoriano. Pero las similitudes son más profundas y arraigadas que las diferencias: en ambos casos, la cultura y las normas patriarcales refuerzan su sentido de superioridad masculino, y sus hermanas, por sus cualidades, desafían una jerarquía que los favorece, representando, con ello, una amenaza a su autoimagen idealizada. Y, no menos importante, también en ambos casos la rica perspectiva del contexto, que solo la literatura puede brindarnos, nos revela las complejas realidades sociales que se imbrican en cada caso particular, por aislado que a primera vista nos parezca, ayudándonos a superar el simplismo de las etiquetas y el moralismo de las «culpas» individuales.

Notas

(1) Artiles Auyanet, M. Á. (2023). El narcisismo social masculino y la demanda de prostitución. Una propuesta de teoría explicativa de la socialización masculina y las prácticas sociales patriarcales. Tesis doctoral, Universitat de València.

*Max Polack (Buenos Aires, 1994) es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), aprendiz en diversos seminarios dedicados a la enseñanza del psicoanálisis, de las ideas de Jacques Lacan y de sus desarrollos posteriores, y eterno librero itinerante en Puán. Colabora ocasionalmente con medios como El Suplemento Cultural de ABC Color (Paraguay), donde ha publicado artículos sobre la forclusión lacaniana y las escuelas filosóficas de la época helenística, entre otros temas.