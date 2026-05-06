La Embajada del Paraguay en Italia presenta “Manos que crean”, una exposición sobre arte y artesanía paraguaya.

La exposición busca acercar al público italiano una mirada contemporánea sobre distintas expresiones del arte y la artesanía paraguaya, poniendo en diálogo técnicas tradicionales y lenguajes visuales actuales. A través de las obras seleccionadas, la muestra propone un recorrido por elementos vinculados a la identidad cultural paraguaya, desde el trabajo artesanal hasta la exploración estética del paisaje y la sensibilidad visual.

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Una de las protagonistas de la exposición será la artista Muna Annahas, quien exhibirá piezas de filigrana paraguaya elaboradas artesanalmente con hilos de plata trabajados a mano. Sus creaciones reinterpretan esta técnica ancestral desde una perspectiva contemporánea e incorporan, en algunos casos, piedras naturales que aportan distintas texturas y matices a las obras.

Parte de sus joyas integran actualmente el Museo de la Filigrana de Campo Ligure, en Italia, y también fueron exhibidas en distintos espacios internacionales. Además, Annahas es productora del documental Senderos de Plata, declarado de Interés Turístico Nacional por la SENATUR.

La muestra también incluirá una serie fotográfica de la paraguaya Chiara Chiriani, fotógrafa y diseñadora gráfica formada en el Instituto Marangoni de Milán, donde obtuvo un Máster en Fashion Photography. Su trabajo explora la relación entre paisaje, cultura y emoción a partir de una mirada centrada en la luz, la atmósfera y la construcción estética de las imágenes.

Con más de una década de trayectoria, Chiriani desarrolló proyectos en América, Europa y Medio Oriente, vinculados a los ámbitos editorial, publicitario, turístico, cultural y de moda.

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Desde la organización señalaron que esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Embajada paraguaya para promover la cultura nacional en el exterior y visibilizar el trabajo de artistas paraguayos en escenarios internacionales. La propuesta apunta, además, a fortalecer el intercambio cultural y destacar expresiones creativas que preservan elementos de la identidad del país mientras dialogan con públicos contemporáneos.