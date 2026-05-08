El stand up nacional toma el Teatro Municipal con “Madre, Patria y Comedia”

El espectáculo “Madre, Patria y Comedia” se presentará el viernes 8 y sábado 9 de mayo, a las 21:00 horas, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, con la participación de 13 comediantes paraguayos que subirán a escena en dos funciones diferenciadas, en una propuesta que busca conectar con el público a través del humor.

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La iniciativa propone abordar, desde el lenguaje del stand up, temas vinculados a la identidad, las experiencias cotidianas y diversos aspectos de la cultura paraguaya, a partir de una mirada contemporánea y cercana. A través de monólogos y estilos diversos, el espectáculo plantea un recorrido por situaciones reconocibles para el público, apelando tanto a la observación como a la reinterpretación humorística de la realidad.

El elenco estará dividido en dos funciones. El viernes se presentarán Sergio Leoz, Diana Frutos, Yemmy Melina, Gus Mancuello, Jugo de Mango y Pablo Testa; mientras que el sábado será el turno de Diego Santacruz, Caro Romero, Fani Cantero, Hugo León, Kasim Handouss y Soy Nati. Ambas noches contarán con la conducción de Juan Reyes, quien articulará las distintas presentaciones.

“Madre, Patria y Comedia” reúne así a distintas voces del stand up local, proponiendo una puesta que combina miradas, estilos y trayectorias dentro del circuito actual de la comedia en Paraguay. La propuesta se instala como un espacio de encuentro entre artistas y público en torno al humor como herramienta de reflexión y entretenimiento.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuti, donde se ofrece una promoción limitada de 2x1 a G. 105.000 por tiempo limitado. El espectáculo forma parte de la agenda cultural de mayo en Asunción y tendrá lugar en uno de los escenarios más tradicionales del país.