Abren convocatoria para el V Concurso Nacional de Fotolibro en Paraguay

El certamen está dirigido a fotógrafas, fotógrafos, artistas visuales y creadores que se encuentren desarrollando proyectos editoriales vinculados a la fotografía. La propuesta apunta a consolidar al fotolibro como un formato de exploración artística, memoria y construcción de sentido dentro de la producción visual contemporánea.

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La convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre de 2026 y los resultados serán anunciados el 25 de septiembre. La premiación oficial y el lanzamiento del proyecto ganador se realizarán el 6 de noviembre, durante la FILFA 2026. La dirección de esta quinta edición estará a cargo del fotógrafo Raúl Villalba.

El concurso contará con una única categoría y podrán participar autores paraguayos o extranjeros con residencia comprobable en el país, mayores de 18 años. Cada postulante podrá presentar un solo proyecto editorial.

La selección estará a cargo de una comisión integrada por tres profesionales nacionales e internacionales vinculados a la autoría y edición de fotolibros. Entre los criterios de evaluación se tendrán en cuenta la solidez conceptual de la propuesta, la coherencia narrativa y visual, la resolución editorial y la viabilidad técnica de producción.

La obra ganadora recibirá un proceso integral de acompañamiento editorial que incluirá asesorías con profesionales nacionales e internacionales, la impresión de una maqueta del libro, el lanzamiento oficial en la FILFA y apoyo para la difusión del proyecto en festivales y espacios especializados de la región.

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Desde su creación en 2014, el Concurso Nacional de Fotolibro se consolidó como una de las principales plataformas de estímulo a la producción editorial fotográfica en Paraguay. A lo largo de sus distintas ediciones, acompañó y visibilizó proyectos relevantes de la escena local, entre ellos Mondo Eusebio, de Martin Crespo, ganador de la primera edición; La Terminal, de Juana Barreto Yampey, premiado en 2016; Detrás de la piel, de Andrea Ferreira, distinguido en 2019; y ¿Cuántos recuerdos guarda la memoria?, de Jess Insfrán Pérez, proyecto ganador de la edición 2024.

Las bases y condiciones del concurso ya se encuentran disponibles a través de las redes sociales oficiales de la FILFA, mientras que las consultas podrán realizarse al correo concursofilfapy@gmail.com.