Los Museos se Muestran reunirá a cerca de 40 espacios en el Centro Cultural del Puerto

Organizado por la Asociación Noche de los Museos – Paraguay, el evento se desarrollará de manera presencial y ofrecerá exposiciones, actividades culturales y un ciclo de ponencias abiertas a toda la ciudadanía. La edición 2026 estará atravesada por el lema internacional impulsado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), “Museos uniendo un mundo dividido”, tomando como eje temático “El puerto como punto de encuentro”.
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La curaduría de esta edición estará a cargo de la museóloga Alicia Elias, la licenciada Leticia Alvarenga y el museólogo Javier Palma, quienes plantean una reflexión sobre los museos como espacios de memoria, diálogo y encuentro cultural.
La programación incluirá además una serie de actividades complementarias y ponencias desde las 14:00. El ciclo abrirá con “Creando comunidad desde el lenguaje”, a cargo de Gonzalo Recalde Ramírez, director de Comunicación de MuCi. Luego, a las 15:00, el periodista y divulgador científico Eduardo Quintana ofrecerá la charla “¿Para qué sirven los museos cuando el mundo se rompe?”, enfocada en el papel social y cultural de estas instituciones en contextos de crisis.
A las 16:00 se desarrollará la ponencia “Tekorenda: el patrimonio como sitio de vida, memoria y desarrollo comunitario”, presentada por la arquitecta Silvia Rossanna Rey Méndez, especialista en conservación patrimonial y actual coordinadora de proyectos del programa Tekorenda de la Secretaría Nacional de Cultura.
Más tarde, a las 17:00, María Stella Bogarín Frutos y Jorge Benítez Cabral abordarán el “Rescate de la historia guaraní-jesuítica de Santiago, Misiones”, compartiendo investigaciones vinculadas al patrimonio jesuítico paraguayo. Finalmente, a las 18:00, el académico brasileño Camilo de Mello Vasconcellos, subdirector del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de São Paulo, ofrecerá una conferencia sobre el perfil y las perspectivas de los museos antropológicos en Brasil.
Desde su creación en 2017, “Los Museos se Muestran” se ha consolidado como una de las plataformas culturales más importantes dedicadas a la difusión del patrimonio y el trabajo de los museos paraguayos, generando un espacio de encuentro entre instituciones, investigadores y público general.
La actividad fue presentada oficialmente el pasado viernes 8 de mayo en el Espacio Cultural Staudt, en un acto que contó con la presencia de Paola Martínez, directora del Museo de Ciencias del Paraguay (MuCi); Jorge Srur, gerente regional sur del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); el arquitecto Christian Ceuppens, director de Museos Nacionales de la Secretaría Nacional de Cultura; Gloria Velilla, directora de Proyectos de la Asociación Noche de los Museos Paraguay; y Jacinto Santa María Ammatuna, ministro de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR).
Museos y espacios participantes
- Fundación Museo de Ciencias
- Museo Fundación Demetrio Ortiz
- Museo Fernández Caballero
- Museo Judío del Paraguay, Fundación Dr. Walter Kochmann
- Centro Cultural FCM-UNA Prof. Dr. Salvador Addario Bentrón
- Museo Histórico de Neuland
- El Tour de Liebig
- Casa Bicentenario de la Música Agustín Pío Barrios - CCR Cabildo
- Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos
- Casa Bicentenario de la Danza Tala Ern Retifoff
- Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino - Manzana de la Rivera
- Casa Bicentenario del Teatro “Edda de los Ríos” del Centro Cultural de la República El Cabildo
- Museo de Las Biblias, Colegio Internacional
- Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler del Centro Cultural de la República El Cabildo
- Museos Fernheim
- Museo Nacional de Bellas Artes
- Templo Budista Fo Guang Shan Paraguay
- El Cántaro BioEscuela Popular
- Museo de Sillas Asunción (MUSA)
- Museo de ITAIPÚ Tierra Guaraní
- Museo de los Inmigrantes y Casa de la Cultura de Bella Vista
- Casa de la Integración CAF
- Espacio Cultural Roa Bastos
- Centro Cultural y Museo Masónico - Gran Logia Simbólica del Paraguay - Gran Oriente del Paraguay
- Museo Parroquial San Rafael
- Museo de los Caídos en Ytororó
- Museo “Juan Emiliano O’Leary”, del CNC
- Centro de Interpretación AVAIU
- Museo de la Cámara Fotográfica del Instituto Técnico Superior de la Imagen / MUCAFOT-ITSI
- Museo Ferroviario Estación Central de Asunción
- Museo Fray Juan Bernardo
- Centro Cultural de la República El Cabildo
- Centro Cultural de España en Asunción
- Museo de CLYFSA
- Museo del CEL, Museo de Todos
- Fundación Texo para el Arte Contemporáneo
- Heimatmuseum der Kolonie Menno
- Casa Museo y Academia de batería “Nene y Papi Barreto”