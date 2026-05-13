El Centro Cultural Cabildo celebra 22 años con feria de sabores y el festival Independencia 215

Las plazas ubicadas frente al Centro Cultural de la República El Cabildo serán este jueves 14 el escenario de una gran celebración por los 22 años de este emblemático espacio cultural y también el 215 aniversario de la Independencia Nacional.
La actividad es organizada conjuntamente por el CCR Cabildo con la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), y el acompañamiento de la Oficina de la Primera Dama, la Secretaría Nacional de Cultura y la Municipalidad de Asunción.
A partir de las 11:00, en las Plazas del Congreso, se podrá disfrutar de la Feria Internacional de Sabores, con la participación de representaciones diplomáticas y colectividades internacionales que compartirán sus tradiciones culinarias.
Se podrán encontrar propuestas gastronómicas de: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, India, Italia, Japón, Marruecos, México, Rusia, Perú, Uruguay, Venezuela, Turquía, Alemania, Taiwán, Brasil, Corea del Sur, Israel y Paraguay.
La agenda de artistas de Independencia 215
También desde las 11:00 se llevará a cabo el festival Independencia 215, con un variado desfile de artistas, pensado para el disfrute de toda la familia. La programación del evento, que será de acceso libre y gratuito, será la siguiente:
- 11:00 Música ambiente
- 12:00 Embajada de Corea- Canto y presentación de K-Pop
- 12:30 Banda folclórica de la Municipalidad de Asunción
- 13:00 Academia de danza Geraldine Doldán y delegaciones extranjeras
- 16:00 Alumnos de la Escuela de Danzas del Instituto Municipal de Arte (IMA)
- 16:30 Compañía Folclórica Mbyja- Roquealonsogua
- 17:30 Embajada de la India
- 18:30 Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) y Andrea Valobra
- 19:00 Jazz Band de la Policía Nacional
- 19:40 María Isabel Vera y su grupo
- 20:10 Aldana Salinas y su grupo
- 20:40 Juan Cancio Barreto
- 21:20 Las Paraguayas
- 22:00 Bohemia Guaraní
- 23:00 Paiko
- 00:00 Fuegos artificiales
- 00:03 Próceres de Mayo
- 00:20 Villagrán