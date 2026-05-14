El teatro popular vuelve a escena con la obra “Mboriahu reko ha Ñandejára”

Con libreto y dirección de Roger Bernalve, desde este viernes se presentará la comedia “Mboriahu reko ha Ñandejára”, que sigue la historia de dos hermanos e invita a reflexionar sobre la verdadera riqueza y los valores.

La trama presentará a Luchi Zapatero, un zapatero solterón de unos 50 años, que vive con su hermana Chika, quien también está soltera. Son muy humildes y, a pesar de sus limitaciones económicas, Luchi acostumbra a cuidar a algunos marginados.

En su casa cuida, alimenta y medica a ciegos, paralíticos, leprosos, sordos, entre otros. Chika se queja todo el día de la extrema pobreza en la que viven y la presencia constante de personas pobres en su hogar.

Un día llegan Jesucristo y San Pedro para reconocer al bondadoso Luchi con tres deseos, desatando un conflicto de valores e invitando a la reflexión.

El elenco estará conformado por Eliseo Paniagua, Mariela Cárdenas, Maito López Vega, Lorena Osorio, Misael Camilo, Sandy Molas, Boni Alfonso, Susy Mónica y Andrés Benítez.

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La asistencia de dirección es de Mariela Cárdenas, las luces están a cargo de Kuki Giménez y Luis Ruiz, mientras que la escenografía es de Andrés Martínez.

Las funciones serán este viernes 15 y sábado 16 a las 20:30 y el domingo 17 a las 20:00 en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos).

Las entradas en boletería cuestan G. 60.000 y, de forma anticipada, G. 50.000. Las mismas se pueden solicitar al (0981) 295-492.

Ab Ovo sigue en escena con “Reconexión y reintegro”

El grupo Ab Ovo seguirá presentando este fin de semana la obra “Reconexión & reintegro”, que marca el regreso del grupo humorístico-musical a los escenarios luego de varios años.

Tony Apuril, Tito Ibarrola y Víctor Carlos Irala ofrecerán una propuesta que mantiene su humor crítico y parodia social. Del espectáculo también participan Raúl Daumas, como el presentador; y los actores Rolando Acosta y Sergio Sánchez.

Las funciones serán este viernes 15 y sábado 16 a las 21:00 y el domingo 17 a las 20:00 en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional). Las entradas se pueden adquirir a través de www.abovo.com.py, con una promoción especial por el Día de las Madres.