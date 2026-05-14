Cultura
14 de mayo de 2026 a la - 08:54

El teatro popular vuelve a escena con la obra “Mboriahu reko ha Ñandejára”

Seis actores sonríen en disfraces coloridos, incluyendo sombreros y gafas, en un ambiente festivo y acogedor.
Integrantes del elenco de la obra "Mboriahu reko ha Ñandejára", que se presentará en escena de la mano del Grupo Real de Teatro.Gentileza

El Grupo Real de Teatro presentará desde este viernes “Mboriahu reko ha Ñandejára” (Vida de pobre y Jesucristo), una comedia en dos actos en versión libre de Roger Bernalve. Las funciones serán en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).

Por Maripili Alonso

Con libreto y dirección de Roger Bernalve, desde este viernes se presentará la comedia “Mboriahu reko ha Ñandejára”, que sigue la historia de dos hermanos e invita a reflexionar sobre la verdadera riqueza y los valores.

La trama presentará a Luchi Zapatero, un zapatero solterón de unos 50 años, que vive con su hermana Chika, quien también está soltera. Son muy humildes y, a pesar de sus limitaciones económicas, Luchi acostumbra a cuidar a algunos marginados.

En su casa cuida, alimenta y medica a ciegos, paralíticos, leprosos, sordos, entre otros. Chika se queja todo el día de la extrema pobreza en la que viven y la presencia constante de personas pobres en su hogar.

Un día llegan Jesucristo y San Pedro para reconocer al bondadoso Luchi con tres deseos, desatando un conflicto de valores e invitando a la reflexión.

El elenco estará conformado por Eliseo Paniagua, Mariela Cárdenas, Maito López Vega, Lorena Osorio, Misael Camilo, Sandy Molas, Boni Alfonso, Susy Mónica y Andrés Benítez.

Grupo de nueve personas vestidas de manera colorida, algunas riendo, en un ambiente festivo durante la promoción de una comedia.
"Mboriahu reko ha Ñandejára" invitará a reír y a reflexionar en el Teatro de las Américas del CCPA.

La asistencia de dirección es de Mariela Cárdenas, las luces están a cargo de Kuki Giménez y Luis Ruiz, mientras que la escenografía es de Andrés Martínez.

Las funciones serán este viernes 15 y sábado 16 a las 20:30 y el domingo 17 a las 20:00 en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos).

Las entradas en boletería cuestan G. 60.000 y, de forma anticipada, G. 50.000. Las mismas se pueden solicitar al (0981) 295-492.

Ab Ovo sigue en escena con “Reconexión y reintegro”

El grupo Ab Ovo seguirá presentando este fin de semana la obra “Reconexión & reintegro”, que marca el regreso del grupo humorístico-musical a los escenarios luego de varios años.

Tony Apuril, Tito Ibarrola y Víctor Carlos Irala ofrecerán una propuesta que mantiene su humor crítico y parodia social. Del espectáculo también participan Raúl Daumas, como el presentador; y los actores Rolando Acosta y Sergio Sánchez.

Las funciones serán este viernes 15 y sábado 16 a las 21:00 y el domingo 17 a las 20:00 en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional). Las entradas se pueden adquirir a través de www.abovo.com.py, con una promoción especial por el Día de las Madres.