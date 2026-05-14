Cultura
14 de mayo de 2026 a la - 15:35

Gastronomía y números artísticos convocan a las familias en las plazas frente al Cabildo

Hombre con sombrero colombiano y camiseta amarilla vende comida, mientras una mujer interactúa con él en un ambiente festivo.
La gastronomía colombiana se hizo presente en el festival de sabores realizado en las plazas frente al Cabildo.ARCENIO ACUÑA

Miles de personas participan a estas horas de la feria Sabores del Mundo y del festival Independencia 215, que se realiza frente al Centro Cultural de la República El Cabildo. Las actividades se extenderán hasta la madrugada del viernes, con destacados artistas nacionales.

Por Maripili Alonso

El Centro Cultural de la República El Cabildo está celebrando su 22 aniversario con la ya tradicional feria gastronómica de sabores del mundo. Platos como arepas, tamales, tacos, falafel, hummus, paella, chivitos, chipa asador y otros se pueden encontrar en los diferentes stands.

Este año están participando representaciones diplomáticas y colectividades de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, India, Italia, Japón, Marruecos, México, Rusia, Perú, Uruguay, Venezuela, Turquía, Alemania, Taiwán, Brasil, Corea del Sur, Israel y Paraguay.

Mujer con gorro azul entrega folleto a hombre de camisa azul, rodeados de jóvenes y una carpa con decoraciones israelíes.
El público disfruta de un puesto cultural con temática israelí durante la Fiesta de la Independencia 2026.

Algunas mesas se colocaron en las calles ubicadas entre las plazas, convirtiendo el espacio en un gran picnic familiar.

Asistentes a la fiesta visten ropa casual y disfrutan de una comida al aire libre, con decoración en colores patrios.
Adultos y niños disfrutan de la Fiesta de la Independencia en las plazas frente al Cabildo.

En la explanada del Centro Cultural de la República El Cabildo está apostado el escenario que desde el mediodía está recibiendo a diversos artistas con números de música y danza. La fiesta, de acceso libre y gratuito, continuará hasta después de la medianoche.

Bailarines en trajes tradicionales negros y blancos, danzando frente a un escenario adornado con banderas, en un ambiente festivo.
Un grupo de bailarines presentó el Pericón en el escenario ubicado en la explanada del Centro Cultural de la República El Cabildo, en el marco del festival Independencia 215.

El festival es organizado conjuntamente por el CCR Cabildo con la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), la Oficina de la Primera Dama y la Municipalidad de Asunción.

El programa del festival Independencia 215 seguirá desde las 16:00 con los alumnos de la Escuela de Danza del IMA y la Compañía Folclórica Mbyja- Roquealonsogua.

A las 17:30 habrá una presentación a cargo de la Embajada de la India, mientras que a las 18:30 se presentarán la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) con la cantante Andrea Valobra.

Multitud de personas en evento al aire libre, disfrutando de un concierto frente a un escenario con banderas paraguayas alrededor.
El público disfruta del festival Independencia 215, que se lleva a cabo frente al Centro Cultural de la República El Cabildo, en Asunción.

A las 19:00 estará la Jazz Band de la Policía Nacional, seguidos por la bandoneonista María Isabel Vera y su grupo, desde las 19:40. A las 20:10 será el turno de Aldana Salinas y su grupo y, para las 20:40, llegará a escena el requintista Juan Cancio Barreto.

El festival seguirá con Las Paraguayas, a las 21:20; y Bohemia Guaraní estará en escena desde las 22:00. A las 23:00 será el turno de Paiko, para luego dar paso al show de fuegos artificiales a la medianoche. La fiesta seguirá con Villagrán desde las 0:20.