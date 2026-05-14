Gastronomía y números artísticos convocan a las familias en las plazas frente al Cabildo

El Centro Cultural de la República El Cabildo está celebrando su 22 aniversario con la ya tradicional feria gastronómica de sabores del mundo. Platos como arepas, tamales, tacos, falafel, hummus, paella, chivitos, chipa asador y otros se pueden encontrar en los diferentes stands.

Este año están participando representaciones diplomáticas y colectividades de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, India, Italia, Japón, Marruecos, México, Rusia, Perú, Uruguay, Venezuela, Turquía, Alemania, Taiwán, Brasil, Corea del Sur, Israel y Paraguay.

Algunas mesas se colocaron en las calles ubicadas entre las plazas, convirtiendo el espacio en un gran picnic familiar.

En la explanada del Centro Cultural de la República El Cabildo está apostado el escenario que desde el mediodía está recibiendo a diversos artistas con números de música y danza. La fiesta, de acceso libre y gratuito, continuará hasta después de la medianoche.

El festival es organizado conjuntamente por el CCR Cabildo con la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), la Oficina de la Primera Dama y la Municipalidad de Asunción.

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El programa del festival Independencia 215 seguirá desde las 16:00 con los alumnos de la Escuela de Danza del IMA y la Compañía Folclórica Mbyja- Roquealonsogua.

A las 17:30 habrá una presentación a cargo de la Embajada de la India, mientras que a las 18:30 se presentarán la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) con la cantante Andrea Valobra.

A las 19:00 estará la Jazz Band de la Policía Nacional, seguidos por la bandoneonista María Isabel Vera y su grupo, desde las 19:40. A las 20:10 será el turno de Aldana Salinas y su grupo y, para las 20:40, llegará a escena el requintista Juan Cancio Barreto.

El festival seguirá con Las Paraguayas, a las 21:20; y Bohemia Guaraní estará en escena desde las 22:00. A las 23:00 será el turno de Paiko, para luego dar paso al show de fuegos artificiales a la medianoche. La fiesta seguirá con Villagrán desde las 0:20.